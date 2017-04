La final se decide en la Fonteta

málaga. «Queda uno, queda uno». La frase no la pronunció ningún jugador del Valencia Basket anoche en las entrañas del Martín Carpena sino Juan Roig. El propietario del conjunto valenciano bajó al vestuario para levantar el ánimo de su equipo y se reunió en la zona de los técnicos junto a Pedro Martínez, sus ayudantes y Chechu Mulero. La confianza en las posibilidades de los taronja de conseguir su cuarto título siguen intactas, puesto que en Málaga no se perdió ninguna final... sino que se aprendió a ganarla.

La presión del público, tremenda, la presión en la pista de un Unicaja que subió el listón físico con respecto al primer partido y la falta de acierto en los momentos clave condenaron a los valencianos, que nunca pudieron culminar la remontada. El orgullo de los últimos minutos, donde San Emeterio tuvo hasta dos opciones de poner el partido a cinco en los segundos postreros, tiene que ser el inicio de la preparación del partido que decidirá quién es el campeón de la Eurocup, el que se disputará en la Fonteta. Cuando Jeff Brooks embocó el triple en la última décima de la primera parte que puso la máxima renta (43-34), el infierno volvió a rugir.

ficha técnica 79 Unicaja Díaz (7), Nedovic (5), Waczynski (6) Brooks (9), Omic (12)- cinco inicial-, Okouo (4), Fogg (6), Díez (4), Smith (20) y Suárez (6)

71 Valencia Van Rossom (11), Sikma (2), San Emeterio (9) Sastre (3), Dubljevic (11)- cinco inicial- Thomas (2), Sato (9), Martínez (8), Vives (14) y Oriola (2) parciales 21-16, 22-18 (43-34), 21-17, 15-20 (79-71) árbitros Javor (SLO), Belosevic (SER) y Panther (GER). Señalizaron técnico al entrenador del Valencia Basket Pedro Martínez, minuto 36 asistencia 1.000 espectadores en el Martín Carpena de Málaga

El Carpena empujó a un Unicaja dispuesto a jugar a tumba abierta. No les quedaba otra y la idea les salió casi a la perfección. El casi es aplicable precisamente en el marcador, puesto que lo más normal cuando un partido llega al descanso con una diferencia de 24-11 en la lucha por el rebote, el equipo que tiene esa balanza a su favor debe tener el encuentro mucho más amarrado. Los jugadores de Joan Plaza atraparon los mismo rebotes en ataque, once, que los valencianos en total. Un dato que lo resume todo pero que no decidió ni mucho menos la suerte del segundo punto de la final. No fue así porque el Valencia Basket es un equipo que siempre se levanta. De todos los golpes. Los triples de Sato, Van Rossom y Vives fueron pequeñas aspirinas a los intentos de los malagueños de zarandear el manzano. El árbol, afortunadamente, se mantenía en pie al inicio del tercer cuarto. A esa esperanza se agarraron los taronja para intentar revertir la situación debajo de su aro. Brooks y Omic dominaron de forma clara a Sikma y Dubljevic en el primer tiempo. Indudable. Pero los hombres de Pedro Martínez aún no había dicho su última palabra.

La arenga del vestuario en esos quince minutos surgió efecto en el inicio del tercer cuarto, puesto que los visitantes saltaron dispuestos a jugarse sus opciones a una carta. Un parcial de 0-6, con San Emeterio y Van Rossom de protagonistas estrecharon el marcador a tres (43-40). En ese instante, aunque nadie lo sospechara, comenzó a certificarse el empate en la serie. El Unicaja se levantó del golpe para impedir que su rival culminara la remontada. Jamar Smith, como hizo Kinsey en Jerusalén, decidió aparecer en el momento más complicado para su equipo. Ocho puntos seguidos del americano, al que Rafa Martínez nunca pudo parar, disparó el parcial hasta un 21-8 que dejó al equipo de Plaza al borde del triunfo (64-48 en los últimos segundos del tercer cuarto). Un triple final de Sato volvió a demostrar que el Valencia Basket nunca iba a rendirse, aunque la dinámica del juego dictara de forma cabezona que no tenía opciones de triunfo (64-51).

Esta vez el Unicaja no quiso dejarse sorprender de inicio y Díez marcó el pulso en el primer ataque del último cuarto (66-51). El partido llegó a su momento más caliente tras una antideportiva de Sato a Suárez, que ya tuvieron algún roce en el primer partido, y la cuarta falta de Oriola fue el punto final a lo deportivo. Con 68-55 en el marcador y Dubljevic desquiciado, no tuvo su mejor día el MVP taronja, tan solo restaba conocer el resultado y la forma en la que el Valencia Basket iba a encarar esos minutos. Con los taronja al filo de la descarga física, la tentación hubiera sido bajar los brazos para reservar fuerzas para el partido final. No fue así. No sería propio de un equipo que si algo ha marcado es un estilo de juego durante la temporada. Un triple de Van Rossom bajó la renta de diez (70-61) aunque muy poco le duró la alegría a un banquillo que acabó desquiciado con el arbitraje. Pedro Martínez explotó hasta que le señalaron una técnica. La buscó, para dejar patente su descontento con lo sucedido en la pista. Es lícito que todo el mundo pueda hacerlo. Plaza en Valencia y Martínez en Málaga.

Ni la suerte quiso aliarse ayer con los taronja, puesto que con 78-70 en el marcador, tras un triple de San Emeterio, los valencianos robaron un balón que llegó de nuevo a manos del cántabro. El alero fintó un nuevo triple, para lanzarlo en cuanto su defensor estuviera en el suelo, y poner el 78-73... pero cometió una infracción al pisar la línea de banda. Ahí se acabó. Por cierto, para el final para que quede claro que no fue la clave de la derrota, la actuación de la mesa cuando el Valencia Basket se puso a cuatro fue indigno de una final europea. Los taronja hicieron constar su enfado.