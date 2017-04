La caldera no pierde la esperanza

valencia. Destacaba Pedro Martínez el papel que la grada iba a asumir en la final. La Fonteta fue clave en el inicio de la serie: cuando Unicaja apretó hasta cortocircuitar al Valencia Basket, la caldera taronja empujó lo suyo hasta llegar al convencimiento, junto a los jugadores, de que era posible ganar. Anoche le tocó al Martín Carpena, una cancha 'caliente', grande y también acostumbrada a partidos importantes. Málaga se volcó con el baloncesto y su equipo le correspondió, pasando por encima del rival y estirando la final hasta el tercer duelo. Si Pedro Martínez daba como favorito al Unicaja no era de cara a la galería y si Joan Plaza pedía justicia a su manera, asegurando que su equipo merecía jugarse la Eurocup en la Fonteta, tampoco. Será así.

El segundo duelo ya es pasado y ahora toca volver a empezar. La caldera se activó el martes para ver cómo el Valencia Basket se apuntaba el primer choque y volverá a incendiarse para el próximo miércoles. Se llenará de nuevo el pabellón de Hermanos Maristas para contribuir al cuarto título de la Eurocup. No hay dudas sobre eso porque ayer, pese a estar a 633 kilómetros del Carpena, unas 3.000 personas fueron a la Fonteta para seguir el encuentro a través de las pantallas gigantes. «Con las voces en Valencia y el corazón en Málaga», repetían unos aficionados que lamentaban la escasez habitual de entradas para los equipos visitantes y que habían decidido sufrir juntos. De hecho, apenas unos cincuenta aficionados taronja viajaron a Málaga. Eso sí, se las ingeniaron para recibir al equipo a las puertas del Martín Carpena y dar ánimos a la plantilla una hora y media antes del choque.

Respecto a las pantallas en la Fonteta, la grada celebraba la opción para poder compartir la final. «Esta es una buena iniciativa para que los aficionados estemos juntos. Así parece que las alegrías son más y las tristezas se llevan mejor», afirmaba Alba Puig, una seguidora de Carcaixent que reconocía que estaba un «pelín» menos nerviosa de lo normal: «Sabíamos que en Málaga iba a ser duro y podíamos perder, pero el miércoles estaremos aquí seguro para ganar la Eurocup».

Rafa Nácher espoleaba a unos seguidores que vibraban al ritmo de temas como 'We will rock you' y que ovacionaba a su capitán. Rafa Martínez era el jugador que más aplausos recibía cada vez que saltaba a la lejana pista que parecía más cerca que nunca. Los tiempos muertos los aprovechaban para hacer la ola. No importaba el resultado. La Fonteta era una fiesta: el recuerdo del primer partido de la final estaba presente y todos sabían que en caso de que los de Pedro Martínez fallaran lejos, en casa no lo harán.

Los aficionados más animosos que se ubican en uno de las esquinas de la pista hicieron sonar sus bombos y llevaron la voz cantante arrastrando al público incluso en los momentos más críticos. Una grada que se levantaba con cada triple de color taronja. Los más previsores empezaron a acudir al pabellón a las 19 horas. 60 minutos antes de que se abrieran las puertas, medio centenar de personas ya esperaban allí. Cuando el club les dejó pasar con puntualidad británica corrieron a coger las butacas mejor ubicadas para ver las cuatro pantallas gigantes que la entidad instaló en el centro de la pista. Sólo al final decayó el ánimo. No pudo ser, pero la Fonteta aún tiene fuerzas de pelear la Eurocup.