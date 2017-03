Sam Van Rossom: «Las finales están para ganarlas y vamos a Málaga a por la Eurocup»

Si hay un jugador en la actual plantilla del Valencia Basket que ha sabido sufrir para llegar a rozar con los dedos su segunda Eurocup es Sam Van Rossom. El belga comenzó la temporada trabajando duro para olvidar su maldita lesión en la rodilla. Superando barreras. Poniendo el listón cada vez más alto. Su objetivo era llegar a la Copa a tope. Lo cumplió. Desde entonces, ha tenido que subir la carga en las piernas por la lesión de Diot. Ni una indisposición gástrica unas horas antes del primer partido ante Unicaja hizo que arrojara la toalla. Mañana encarará el segundo igualando a Lishchuk como el quinto jugador taronja con más partidos en la competición.

-¿Se vive con ansiedad el estar a una victoria de ganar un título?

-Estamos a una victoria de conseguir el objetivo que nos marcamos el día que comenzó la Eurocup que no era otro que ganarla. Supimos sufrir en el primer partido porque sabíamos que la victoria era muy importante. Es el más difícil de jugar y el que marca la serie.

-¿Cómo se puede acabar un partido después de una descomposición gástrica como la que tuvo?

-En una final no puedes levantar la mano y decir que no puedes. En una final se aguanta cualquier dolor. Sufrí mucho en la segunda parte porque ya no podía más.

-Hizo un Jordan en aquella mítica final frente a Utah.

-Es verdad, pero yo no me llamo Michael Jordan (sonríe de forma amplia). Me encontré mal justo antes del partido, vomitando todo lo que había comido, y me quedé sin fuerzas en la segunda parte. Cuando corría de un campo a otro me empecé a marear. Fue duro pero en estos partidos nunca puedes rendirte.

-¿Está siendo la Eurocup más dura de la historia?

-Siempre es complicado comparar un año con otro pero es verdad que esta Eurocup ha ido muy rápida, con todos los partidos muy seguidos y con un nivel alto de los equipos. Llevamos un mes de una carga brutal, más propio del calendario NBA, jugando un partido cada dos o tres días. Es un ritmo altísimo y cuando se junta con compañeros lesionados sabes que vas a sufrir. Creo que hemos aguantado muy bien por carácter y ahora tenemos que cerrarlo con el título. No hay otra.

-En Málaga les espera un ambiente muy parecido al de Jerusalén.

-No pensamos en otra cosa que en intentar cerrar la final en Málaga aunque ya comprobamos en Khimki y Jerusalén que no va a ser fácil. Ganar fuera de casa en la Eurocup nunca es fácil y menos ahora, puesto que seguro que nos va a esperar un ambiente muy caliente. Nos va a apretar pero lo vamos a intentar. Tenemos dos posibilidades para matar la serie y la presión es para el Unicaja, que ya no puede perder.

-La presión es para Unicaja.

-Prefiero tener dos bolas de partido que sólo una. Estamos en esa situación y por eso hay que intentar cerrarla ahora que podemos.

-Están a una victoria del cuarto título europeo para el club y de volver a disputar la Euroliga.

-Ya lo logramos una vez, en mi primer año en Valencia, y ahora lo queremos conseguir otra vez. Creo que el club, la ciudad y la afición es de lo mejor de Europa y evidentemente el Valencia Basket se merece estar en la Euroliga. En España es muy difícil porque hay tres equipos que tienen licencia pero lo vamos a dar todo para conseguirlo.

-¿En caso de volver a jugarla sería importante que el club mantuviera el bloque de este año?

-Después de ganar la Eurocup en 2014 también mantuvimos buena parte del bloque de aquel equipo pero después tuvimos mala suerte en la Euroliga. Es verdad que mantenerlo te da un plus para la temporada siguiente porque todos estamos demostrando que nos merecemos la oportunidad de jugar la Euroliga con el Valencia Basket. Dicho esto, en el mundo del deporte no todo es tan fácil ya sea por temas personales de los jugadores o del club. Sabemos todos como funciona pero si el club está contento con nosotros, los jugadores también.

-¿Es injusto valorar el trabajo tan sólo por los títulos o asumen que es parte del negocio?

-El trabajo que estamos haciendo está siendo muy bueno y ha estado acompañado por los resultados. Hemos estado a dos puntos de ganar una Copa del Rey y ahora mismo estamos a una victoria de ganar la Eurocup y en la ACB el equipo está líder. No se puede decir más, hasta ahora es todo casi perfecto.

-Vamos, que para ganar un título hay mucho más trabajo detrás del que todo el mundo piensa.

-Nosotros sabemos lo que nos cuesta el día a día. Hay mucho trabajo detrás que la gente no ve pero nosotros sí que lo sabemos. Ahora tenemos que tratar de mantener lo que hemos conseguido pero lo más importante es rubricarlo con un título. El deporte es así de injusto, puedes trabajar muy bien pero si pierdes las finales... las finales se juegan para ganarlas y vamos a Málaga a por la Eurocup. Sería muy duro si nos pasa como en la Copa del Rey y no logramos ganarla.

-¿Y si no se gana?

-El trabajo nunca hay que tirarlo a la basura. El trabajo es trabajo y eso nadie te lo puede quitar. A las finales sólo llegan dos.

-¿Entiende que no le hayan dado el MVP a Dubljevic?

-No se quien ha elegido al MVP pero al final de lo que se trata es de ganar. Dubljevic se lo merecía pero nosotros estamos en la final. Me quedo con la posibilidad de ganar un título más que con tener un MVP pero quedar eliminado en los cuartos.