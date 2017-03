«Es muy probable que haya tercer partido porque Unicaja es un equipazo»

valencia. Pedro Martínez acudió anoche a la comparecencia de prensa junto a sus asistentes. «Es normal que estén aquí aunque habitualmente venga solo. Me siento muy apoyado por ellos y somos un equipo», dijo, para ensalzar el trabajo colectivo del cuerpo técnico y a modo de 'homenaje' para sus hombres de confianza. La escenografía fue novedosa, el discurso pausado y alejado de euforias no. Es consciente Pedro Martínez de que Unicaja demostró ayer su nivel e incluso admitió el técnico que los de Plaza «superaron» por momentos al Valencia Basket. Es por ello que Martínez todavía no se ve con la Eurocup conquistada.

«Es muy probable que haya tercer partido porque Unicaja es durísimo, no sería una sorpresa. Y tampoco sería una sorpresa que ganara ese posible tercer partido, es un equipazo. Lo normal es que nos gane el viernes», aseguró el entrenador del Valencia Basket, quien elogió la «personalidad» demostrada por Unicaja en la Fonteta: «Ha jugado con muchísima personalidad durante el partido, lo ha hecho excelente y nos ha dominado por momentos. Ha sido un partido muy duro como no podía ser de otra forma tratándose de una final».

Para el técnico catalán, fue clave la mentalidad de sus jugadores en los momentos más complicados de este primer partido de la final. «Hemos agarrado al partido en una demostración de carácter de nuestros jugadores y sin jugar excelentes, así que estoy muy contento por haber sacado un partido tan complicado. El viernes va a ser muchísimo más difícil y lo que debemos hacer es recuperarnos físicamente porque estamos muy al límite», reconoció Martínez.

En ese sentido, el técnico avanzó que Diot viajará mañana a Málaga junto al equipo pero no tiene ninguna opción de jugar el segundo encuentro de la final y desveló los problemas sufridos por Sam Van Rossom en el día de ayer. «Se ha encontrado mal por el estómago e incluso ha vomitado en el descanso. Lo hemos gestionado sacando a otro jugador porque somos un equipo y son cosas que pasan en los partidos. Guillem -Vives- lo ha hecho excelente y Sam se ha podido recuperar en la recta final», explicó el técnico.