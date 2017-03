Unicaja, al despiste contra Valencia Basket

Pedro Martínez, entrenador del Valencia Basket, se mostró convencido de que el Unicaja no enseñó todo su repertorio en el encuentro de la Liga Endesa que les enfrentó el pasado sábado y que en cambio sí que lo harán mañana en el primer encuentro de la final de la Eurocopa que disputarán en el pabellón de la Fuente de San Luis.

"Hay sistemas de juego, sistema defensivos que sabemos que tienen, que no utilizaron el otro día y que sabemos que van a utilizar", explicó hoy el técnico del conjunto valenciano en rueda de prensa. Por su parte, Joan Plaza, entrenador del Unicaja, ha remarcado: "Cuando pierdes cuatro veces está claro que eres peor equipo y debes suplirlo con otras situaciones".

"Hay que ser precavidos. No creo que vaya a ser decisivo pero sabemos que van a hacer cosas diferentes y que, por ejemplo, acabarán jugando con jugadores diferentes. No se van a dosificar como el otro día pero eso no depende de nosotros y nos tenemos que concentrar en lo nuestro", añadió.

El entrenador del conjunto valenciano admitió que en parte hay quien puede considerarlos favoritos pero se mostró convencido de que el Unicaja tiene argumentos de sobra para ganar el título.

"Hay algún aspecto que no podemos obviar y estamos encantados. Tenemos un mejor balance en la competición y vamos algo mejor en la ACB. Desde ese punto de vista podemos ser los favoritos pero el respeto que tenemos es tan grande que estamos convencidos de que nos pueden ganar", destacó.

"Favoritos sí, posibilidades de ganar sí, pero también de perder porque existen realmente. Es deporte de elite y el Unicaja tiene muchas posibilidades de ganar", apuntó.

El entrenador recordó que la forma de jugar del Unicaja "es excelente". "Hemos dicho siempre que tienen una defensa muy buena y eso nos tiene que ayudar a estar muy concentrados para superar el reto que tenemos delante".

Martínez señaló que entre todos los pequeños detalles que pueden decidir el encuentro, el del rebote puede ser el más importante. "El Unicaja es un equipo excelente en el rebote, es difícil cogerles y en ataque son fantásticos. Es una parte del juego que puede decidir mucho, no es la única pero es de las más importantes", admitió.

Entre los factores que pueden situar al Valencia como favorito es tener el factor cancha a favor y jugar en casa el primer partido y, si hace falta disputarlo, también el tercero.

"Ojalá que el factor cancha sea determinante. Si lo tenemos a favor es después de muchos meses compitiendo y luchando por tenerlo. Ojalá que lo sea. Tenemos el apoyo de nuestros aficionados pero el Unicaja ha ganado dos 'playoffs' con el factor pista en contra y dos excelentes equipos, que es algo tremendo. No es decisivo, o no hemos de pensar que lo vaya a ser", afirmó.

El entrenador catalán dijo que deben tener "serenidad para jugar unos partidos que tienen un componente anímico muy importante por la trascendencia y por la cobertura de los medios de comunicación, que es algo que te puede afectar y de lo que te tienes que aislar".

También recordó que deben tener la "sangre fría" para recordar que la final "no es a partido único y no se va a decidir mañana".

Plaza adopta el papel de no favorito

El entrenador del Unicaja de Málaga, Joan Plaza, señaló en la previa del primer partido de la final de la Eurocopa que les enfrenta al Valencia Basket, que tras haber perdido los cuatro encuentros que han disputado esta campaña ante el conjunto valenciano, considera que la razón es porque su equipo es peor, aunque matizó que tienen opciones de ganar el título.

"Cuando pierdes cuatro veces está claro que eres peor equipo y debes suplirlo con otras situaciones técnicamente, tácticamente y a nivel de actitud. Hemos de reemplazar nuestras carencias, puede que jugando más en equipo, sin buscar soluciones tan individuales", comentó.

El técnico lamentó la lesión de su pívot Dejan Musli y sobre el estado de Nemanja Nedovic, que acabó con molestias el partido de Liga que jugaron el sábado también en Valencia, indicó que va a probar en el entrenamiento de hoy y que después sabrán en qué estado se encuentra.

"Venimos con nuestro pívot titular lesionado y eso es un factor para nosotros muy importante, pero no queremos acordarnos más allá de lo justo. Hemos de mirar hacia delante, no hago bandera de esto pero es una realidad. Si llegamos en condiciones de ganar sería genial y sino, pues deberemos ganar en nuestra casa y traer la eliminatoria aquí la semana que viene", explicó.

"Nemanja ahora probará. Ayer fuimos a la Clínica Quirón para hacerle unas radiografías, él aún tiene algo de dolor y veremos cuál es el umbral de dolor que puede resistir para el partido y si puede entrenar hoy y si no puede, ver en qué condiciones nos puede ayudar mañana", añadió.

En su camino a la final, el Valencia Basket se ha apoyado en su fortaleza como local, mientras que el Unicaja ha mostrado un gran rendimiento a domicilio en canchas complicadas.

"Cada uno tiene su propio historial, sabemos que aquí no gana nadie desde octubre y que las apuestas están en contra nuestra, ya no solo porque nos han ganado cuatro veces, lleven tres títulos de Eurocup y nosotros ninguno, sino porque simplemente son una gran equipo, que está muy bien confeccionado y están preparados para liderar la Liga Endesa como ahora mismo hacen", señaló.

Por último, el técnico señaló que tras haberse enfrentado tantas veces esta misma temporada "hay que llevar la eliminatoria al máximo, a los últimos minutos. Nos conocemos demasiado como para sorprendernos y dependerá de detalles para llevarse la victoria al final", concluyó.