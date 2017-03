Líderes antes de la final

No hay mejor motivación para afrontar un examen final que sacar un sobresaliente en el último que se haya realizado. Una sensación parecida es la que se llevó anoche el Valencia Basket de la Fonteta, durmiendo como líder provisional de la ACB a expensas del partido que disputará hoy el Tenerife en Murcia. Es más, aunque el conjunto canario lograra vencer al UCAM de Katsikaris su liderato sería con el gran asterisco que pone el partido que ha disputado de más. Teniendo en cuenta que los de Vidorreta tienen que descansar, que llevan las mismas derrotas que los valencianos y que los taronja les tienen ganado el average particular... el Valencia Basket está a ocho jornadas de depender de sí mismo para acabar primero de la Liga Regular. Conviene no olvidarlo para hacer la fotografía correcta.

Disputar un partido frente al rival con el que te vas a jugar un título tres días después no es algo cómodo. Es más, a ningún entrenador le gusta aunque nadie lo quiera reconocer en público. Las cartas, se quiera o no, se muestran en público. Muy en público. Ayer la baraja encima de la mesa fue muy variada; desde la constatación de que Nedovic llegará entre algodones al primer partido de la final hasta el dominio de Dubljevic sobre Omic, algo que teniendo en cuenta que Kravtsov es baja y que Musli está casi descartado al menos para el primer episodio de la final puede ser muy importante antes de que la batalla por la Eurocup se traslade a Málaga.

Joan Plaza se vio obligado a desvelar el secreto mejor guardado sobre Nedovic. El serbio se lesionó en el entrenamiento del viernes de su pierna izquierda y ayer se resintió tras una mala recepción al no poder llegar a un pase de Suárez a siete minutos del final del último cuarto. La zona del dolor para el base le afecta desde el empeine hasta el tobillo. Una horquilla muy molesta y cuya evolución hasta el martes determinará si puede jugar. Su retirada ayer sí que tuvo influencia, puesto que con 15 puntos era el jugador más inspirado de Unicaja en un momento en el que dos canastas suyas habían puesto el 64-64. El Valencia Basket subió un punto de intensidad en defensa y abrió hueco con la calidad de Dubljevic y dos triples de Van Rossom y San Emeterio (81-73). Un rebote ofensivo de Oriola con 81-77 en el marcador a falta de 39 segundos parecía sentenciar el partido pero los valencianos se comieron la siguiente posesión para dejar al Unicaja un ataque con 26 segundos. Fogg forzó una penetración y la defensa taronja logró impedir la canasta. El Unicaja firmó el armisticio y la victoria se quedó en la Fonteta.

El aspecto psicológico siempre es importante en el deporte. Con la de ayer, el Valencia Basket encadena su sexta victoria consecutiva ante el conjunto malagueño desde el playoff de la pasada temporada. El martes comienza una guerra diferente, es cierto, pero saltar al duelo con la mentalidad de que siempre encuentras una tecla para desactivar al rival es un primer paso interesante.

Dubljevic demostró que, a día de hoy, es uno de los pivots más en forma de Europa. Contando la Euroliga. Su arsenal ofensivo le permitió llegar a los 20 puntos pese a evidenciar en algunos minutos el desgaste de las batallas en la Eurocup. Los zarpazos de San Emeterio y Sastre, los dos siguen estando al nivel de la selección, permitieron a los locales encontrar siempre respuestas a los momentos calientes de Lafayette, uno de los tapados para la final de la Eurocup, o el propio Nedovic.

El Unicaja logró marcharse al descanso con un punto arriba (42-43) tras hacer mucho daño a su rival en el rebote ofensivo (0-6 para los malagueños en ese apartado al final en el segundo cuarto). Los puntos después de segunda oportunidad (0-8) le dieron oxígeno a los hombres de Plaza, aunque la buena dinámica del Valencia Basket comenzó ya en los últimos minutos de la primera parte. Desde que Nedovic, con un mate, pusiera la máxima ventaja para el Unicaja (31-39) el parcial arrastrado para los taronja en los siguientes once minutos fue de 27-12 (58-51 tras canasta de Dubljevic). Esa buena inercia, aunque el conjunto andaluz no le perdió nunca la cara al partido, fue la que recordó al domino taronja en los tres enfrentamientos previos entre ambos equipos esta temporada. Por cierto, otro dato que quedó demostrado ayer en el 'ensayo' de la final es que la Fonteta es mucho más accesible cuando pierde el apelativo de caldera y vuelve el olor a palomitas. Conviene no olvidarlo para el martes.