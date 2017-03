Sigue en directo el Valencia Basket-Unicaja de Málaga

JUAN CARLOS VILLENA valencia. La final de la Eurocup entre Valencia Basket y Unicaja de Málaga llega cargada de polémica. La ACB dio el sí el jueves al aplazamiento del partido entre los valencianos y el Bilbao que se tenía que disputar en la ciudad vasca el próximo fin de semana. Unicaja, que recibe al Manresa en esas fechas, pidió lo mismo y le fue concedido ayer el aplazamiento. La polémica está en que la ACB ha dado el sí saltándose varios artículos de la normativa que impiden esa maniobra.

Directo 2534513 1

Los andaluces no cursaron la petición con quince días de antelación, como indica la normativa, según las fuentes consultadas. Además, el reglamento dice claramente que para que sea el partido de Liga ACB aplazado el encuentro europeo se tiene que haber disputado fuera de casa. Como el segundo encuentro de la final de la Eurocup se disputa en Málaga, el Valencia Basket sí que cumple la normativa. Los andaluces en cambio no, ya que el partido europeo del viernes 31 se jugará en el Martín Carpena. En el seno del club taronja hay una gran indignación por el trato de favor de la ACB a los malagueños. De hecho, este organismo se negó a aplazar el partido de Valencia Basket en Tenerife -tiene potestad para no conceder la petición- cuando los de Pedro Martínez venían de jugar en Jerusalén ante el Hapoel.

Mientras la polémica florece en plena final de la Eurocup, hoy se jugará un partido de Liga en la Fuente de San Luis entre los dos finalistas europeos. Será una manera de medir las fuerzas deportivas y de calibrar la crispación tras la jugada de la ACB al saltarse unas normas que en teoría son para todos los equipos igual.

La Eurocup va a estar muy presente hoy en la Fonteta empezando por Pedro Martínez. El catalán fue designado ayer como técnico del año en el torneo gracias al récord (17-3) y la clasificación para la final. Martínez ya entró en la historia al ser el técnico más joven en ganar un título europeo, cuando llevó al Joventut en 1990 a obtener la Copa Korac al superar en la final al Scavolini Pésaro. El duelo de hoy es fundamental para ambos. El Valencia Basket se ganó en Tenerife depender de sí mismo en las nueve jornadas que restan para acceder como primero al playoff. Una tarea complicada pero que comienza hoy frente a los malagueños, que se pondrían a un triunfo del Valencia en el caso de ganar. La gran novedad en el cuadro local es la presencia de Mike Tobey, que se vestirá de corto.