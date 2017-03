Un abrazo que da inicio a una renovación

Hay imágenes que valen más que mil palabras y gestos en un club que son más importantes que cualquier declaración. El modelo del Valencia Basket ha triunfado desde que en el verano de 2009 se creó una estructura profesional que el tiempo ha demostrado como acertada. En ella, el mecenas no toma las decisiones en el día a día sino que delega en sus trabajadores de rango. Pero evidentemente su opinión cuenta. En la hemeroteca no se encuentra ningún ejemplo desde entonces en el que un entrenador que gustara a Juan Roig no haya seguido o que otro que ya no contara con su confianza no haya sido despedido (o no renovado). Con Pedro Martínez ese vínculo ha ido de menos a más y se selló el miércoles por la noche en la Fonteta.

Nada más acabar el partido ante el Hapoel, mientras celebraba el pase a la final de la Eurocup con su hermano Fernando, saltó a la pista para abrazar al técnico. Una felicitación que extendería a los colaboradores de Pedro Martínez, con el preparador catalán presente, unos minutos después en el corazón del vestuario. Los tiempos los marca el club pero el proceso de renovación del entrenador ya ha comenzado a fuego lento.

La gran temporada que está realizando el Valencia Basket, enlazando dos finales algo que no ocurría desde 2003, es la guinda del pastel y más teniendo en cuenta que el triplete de finales no es imposible, con el equipo dependiendo de sí mismo para acabar como primero de la Liga Regular de la ACB. Hasta que no termine la campaña, el modelo de trabajo que ha dado éxito sigue siendo el mismo. No está previsto que esa intención se convierta en oferta de renovación, pero ya se trabaja en una hoja de ruta con Pedro Martínez como el entrenador que, si se cumple lo deportivo, dirija al equipo en la vuelta a la Euroliga. Evidentemente, el técnico también tendrá que estar dispuesto a firmar ese nuevo contrato. El camino es largo pero en el primer paso todos los actores están cómodos.

El clima de euforia por la clasificación para la séptima final europea llevó a Paco Raga, consejero delegado del Valencia Basket , a deslizar en una entrevista en la Cadena Ser que Juan Roig ya tiene en mente la construcción de un nuevo pabellón, teniendo en cuenta que la Fonteta ya se ha quedado pequeña: «Estamos convencidos de que si tuviéramos 4.000 entradas más las vendíamos en partidos como los que estamos teniendo en la Eurocup. Conociendo a Juan Roig estoy seguro de que el campo nuevo algún día llegará. Lo dejo ahí, siempre me pregunta cuántas entradas quedan. Seguro que más adelante algo habrá».