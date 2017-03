A dos pasos de la Euroliga

valencia. Rafa Martínez y Bojan Dubljevic no bajaron los brazos abiertos con los puños cerrados durante un largo instante. Habían pasado varios minutos desde que la bocina final desató la locura colectiva en la Fonteta y ellos seguían buscando una mirada más con la que cruzarse en la grada. Cuando lo conseguían, insistían en el gesto. La rabia contenida, la catarsis cuando se consigue un objetivo colectivo. Si algo ha conseguido el Valencia Basket en estas dos semanas de frenesí europeo es lograr que su pabellón sea un fortín. Una caldera. Algo que comenzó como una frase de propaganda pero que se ha convertido en el mejor símbolo. Teniendo en cuenta que en la final de la Eurocup frente a Unicaja no estarán Kravtsov y Diot si no hay un milagro... esa caldera se antoja como clave.

El conjunto valenciano disputará frente a Unicaja la séptima final europea de su historia, buscando el cuarto título. Un duelo español que, por cierto, demuestra que la Liga Endesa es la competición nacional que tiene un mayor nivel en Europa. Mérito añadido para los dos contendientes, puesto que además luchan por el mismo objetivo. La Euroliga está a dos pasos para el conjunto taronja, le verdadero objetivo de una temporada en la que se vislumbra que el baloncesto en Europa está muy cerca de partirse en dos. Cuando eso ocurra, Juan Roig quiere que su proyecto esté donde se merece. Con los mejores. Valencia ha demostrado de forma sobrada que es de Euroliga y ahora lo quiere certificar en la pista.

ficha técnica 90 Valencia Van Rossom (4), Rafa Martínez (11), Sato (12), Sikma (12), Dubljevic (14) -cinco titular- Thomas (6), Vives (-), Oriola (10), San Emeterio (15), Sastre (6), Ferrando (-) y Savic (-)

75 Hapoel Jerrells (19), Dyson (5), Kinsey (1), Peterson (2), Stoudemire (17) -cinco titular- Eliyahu (8), Halperin (8), Timor (9) y Jones (6) parciales 21-17, 23-15 (44-32), 31-18, 15-25 (90-75) árbitros Radovic (CRO), Pastusiak (POL), Baumanis (LET). Eliminaron por faltas personales al local Oriola (m.39) asistencia 8.500 espectadores en la Fuente de San Luis

El mejor camino que encontraron los taronja para meterse en la final fue respetar al límite al Hapoel. El equipo de Jerusalén demostró el talento habitual en su primera unidad pero, pese a contar con la misma rotación de nueve que su rival, la clave estaba en el banquillo. Lo sabía Pedro Martínez y también Pianigiani, que no sentó a Jerrels hasta los dos minutos finales. El base acabó fundido, mientras sus pares se iban turnando con la sangre inyectada en los ojos. El Valencia Basket golpeó como hacen los grandes, cuando llegó el descanso con el partido al límite de quedar cerrado (44-32). Un tercer cuarto antológico, donde los valencianos fallaron tan sólo un tiro y arrasaron con un parcial de 31-18 a su rival, certificó el pase a la serie decisiva. Restaban diez minutos de baloncesto, pero con el 75-50 el Hapoel alzó la bandera blanca.

Para llegar a ese punto, los valencianos habían planteado una batalla perfecta para frenar los puntos fuertes del rival. Tan sólo se dejó el señuelo de Jerrels... pero si no te llamas Michael Jordan no ganas tú sólo un partido. La gran amenaza en los dos primeros partidos, Kinsey, quedó anulada mientras que Stoudemire tardará mucho tiempo en olvidar a Pierre Oriola. También a Dubljevic, al que felicitó nada más terminar el partido reconociendo su dominio.

El Valencia Basket marcó el ritmo desde el primer instante (15-9) aunque los puntos de Jerrels permitieron al Hapoel estar metido en la dinámica al final del primer cuarto (21-17). Más allá del resultado, las sensaciones en la pista ya permitían ver el camino que debían seguir los taronja para no tener problemas. En la pintura, el dominio local fue abrumador. Los cuatro interiores tuvieron su momento, con un Luke Sikma que de nuevo rozó la perfección. El equipo de Jerusalén no tenía armas para frenar esa tormenta... que se hizo insostenible cuando Rafa Martínez y San Emeterio comenzaron a anotar (60-36). Con ese panorama, el técnico taronja reservó la bala de Guillem Vives. Era absurdo arriesgar con el base con la semifinal finiquitada, una vez que se comprobó que pudo dar un relevo de nivel en la primera parte. La intención con Vives es que esté totalmente recuperado para la final frente a Unicaja. Esa será otra batalla. Ferrando y Savic participaron de la fiesta en la pista... y en el vestuario. Con sus compañeros rodeados de cámaras ellos simularon su particular entrevista. La fiesta fue total pero el objetivo es la Euroliga.