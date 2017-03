«Vives va a hacer un esfuerzo pero no queremos jugar con la salud»

«El jugador va a hacer un esfuerzo seguro, una vez más está dispuesto a arriesgar». Así anunció ayer Pedro Martínez la predisposición de Vives para apurar sus opciones de vestirse esta noche de corto. El base ha mejorado de su esguince de tobillo, las dos semanas que han pasado sin jugar desde su esfuerzo ante el Khimki han ayudado, pero el técnico quiso dejar claro que no se pondrá en juego el resto de temporada del catalán: «No queremos jugar con la salud de nadie, una cosa es la mentalidad pero si juega es porque creemos que no va a ser negativo. No pensábamos que la lesión iba a ir a más e iba a estar dos semanas parado. Si no no hubiera jugado contra el Khimki ni ahora». Con quien no cuenta aún es con Diot, al que casi descartó para el resto del torneo: «Espero que si jugamos la final de la ACB esté seguro. La de la Eurocup lo dudo. Nadie me ha dicho que vaya a estar, sigue de baja de larga duración. Para el fin de semana lo veo imposible».

Martínez aprovechó la pregunta sobre la 'caldera taronja' para mandar un mensaje positivo a la afición: «La palabra clave es confianza; en nosotros, en que superaremos los malos momentos, en nuestra afición y en nuestro trabajo de la temporada. Ellos tienen opciones y nuestro respeto pero sabemos que si hacemos las cosas bien nos hemos ganado la posibilidad de jugar la final». Si algo ha quedado demostrado en los dos primeros partidos de la serie es que el ambiente en las gradas ha sido decisivo. Ahora le toca a la Fonteta, para ayudar a un equipo lastrado por las lesiones: «No estamos en nuestro mejor momento. El equipo está muy exigido físicamente pero prefiero jugar la Liga ACB a la israelí».

Quien no podrá ayudar ante el Hapoel es Tobey. Su nuevo entrenador se mostró cristalino para definir lo que espera de él: «Es un chico sin ninguna experiencia en el baloncesto FIBA pero con muy buena mentalidad. Mi objetivo es ayudarle más que esperar cosas de él. Espero que le podamos ayudar porque si no no tiene nada que hacer. Hay que tener mucha paciencia y no esperar un impacto súbito ni que sea un jugador diferencial porque no lo va a ser. Si lo es lo sería en el futuro no en las próximas semanas, esperar eso es una utopía. Me ha dado un excelente feeling personal. No fichamos a quien queremos sino a quien podemos pero estoy encantado porque lo que no podíamos hacer es quedarnos parados. Si lo que esperamos es que el sábado deje con la boca abierta a nuestros aficionados no va a pasar».