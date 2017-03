Pedro Martínez: «Vives está dispuesto a arriesgar»

El Valencia Basket ha preparado a puerta cerrada la batalla final ante el Hapoel de mañana en la Fonteta, donde se jugará a una carta el pase a la final de la Eurocup. Pedro Martínez ha confirmado antes de la sesión que Guillem Vives se probará antes del encuentro: "Va a hacer un esfuerzo seguro pero no va a entrenar. Es cierto que está mejor que hace una semana, en condiciones normales no estaría pero siendo un partido tan importante hará la rueda y no está descartado. Una vez más el jugador está dispuesto a arriesgar. Veremos sus sensaciones". Lo que está decidido es que no se forzará en el caso de dolor extremo "porque no queremos jugar con la salud de nadie. Si juega es porque creemos que no es negativo para su salud. Cuando jugó contra el Khimki no pensábamos que su lesión iba a ir a más y que iba a estar después dos semanas parado. Si lo hubiéramos sabido no hubiera jugado".

El técnico sigue sin contar para el partido con Diot y confesó que no espera que pueda llegar a una posible final de la Eurocup que comenzará en una semana: "Espero que si jugamos la final de la ACB sí que esté. Para la semana que viene no me han dicho que vaya a estar y sigue siendo baja de larga duración. Veo imposible que llegue para el fin de semana".

Sobre el partido, Martínez apeló al efecto de la Fonteta y al trabajo acumulado de la temporada con el que el Valencia Basket esta superando el mal momento físico por culpa de las lesiones: "La palabra clave es confianza; en nosotros, en superar los malos momentos que tendremos en el partido, en nuestros aficionados y en el trabajo de muchos meses porque creo que nos va a dar resultado, desde el respeto porque sería ilógico no darle opciones al Hapoel. Nos hemos ganado la opción de jugar la final europea".