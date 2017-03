La única victoria del Tenerife data de 1989

valencia. El Iberostar Tenerife tratará de acabar hoy con una maldición que está vigente desde el 16 de diciembre de 1989, la fecha en la que ganó su único partido frente al entonces Pamesa Valencia. Fue en la Fonteta, de una forma clara al acabar imponiéndose por 88-99. Desde entonces ha perdido sus once enfrentamientos frente al conjunto valenciano, tres de ellos aún con el nombre de Cajacanarias y el resto, desde 2012, con el nombre del C. B. Canarias tras el retorno a la ACB. El dato es si cabe más contundente en los partidos disputados en Tenerife, donde no saben lo que es ganar al equipo que ahora está entrenado por Pedro Martínez. Los seis partidos que han disputado los taronja, entre el histórico Rios Tejera y el actual Santiago Martín, se han solventado con victoria visitante. El último, por 82-86 con una gran actuación de Dubljevic y Justin Hamilton.

Ha llovido mucho desde aquella única victoria del Cajacanarias por 88-99. Aquella derrota alejó al Pamesa de su lucha por acceder al Grupo 1 de la ACB. Con números de otra época, como los 41 puntos de Stivrins o los 21 rebotes de Jhonson, el conjunto aurinegro se llevó la victoria ante unos atónitos 2.500 espectadores que se dieron cita ese día en la Fonteta. Los visitantes se llevaron el average particular, puesto que dos meses antes habían perdido 81-88 frente al Pamesa en su casa. Aquel partido, en el Rios Tejera, estuvo marcado por la ovación que se llevó Salva Díez por parte de la que fue su afición. El riojano no pudo evitar la emoción por el caluroso recibimiento, unos meses después de que Manuel Llorente viajara a Tenerife para fichar al base. Díez contribuyó aquella tarde con 11 puntos a la victoria del Pamesa. La anécdota del partido fue que Scott, jugador del conjunto tinerfeño, llegó tarde pero pudo jugar porque estaba inscrito en el acta. Sus 17 puntos no fueron impedimento para la victoria azulejera. Antes del descenso de la ACB, el Pamesa le ganó otro partido al Cajacanarias en el Rios Tejera. Fue el 24 de marzo de 1990 por 76-89. La polémica llegó con la actitud de los colegiados Arencibia y Mas con el técnico de los valencianos.