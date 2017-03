Sigue en directo el Iberostar Tenerife-Valencia Basket

JUAN CARLOS VILLENAvalencia. El Valencia Basket tiene hoy en La Laguna un nuevo episodio de su particular 'partido a partido' de Simeone pero que está aderezando con un condimento épico que nadie puede predecir hasta cuando le puede durar. No se puede vestir de normal, sería injusto para todos los profesionales que trabajan en el club de la Fonteta, que de nuevo tengan que saltar a una pista con nueve efectivos y con tan sólo un base. Así ha llegado el calendario para los taronja al final del ciclo fallero por culpa de las tres lesiones traumáticas de Kravtsov, Diot y Vives. Lo cierto es que, casi sin darse cuenta, los valencianos han encadenado el pase a la semifinal tumbando al Khimki, una victoria solvente en la ACB frente al Fuenlabrada y otra frente al Hapoel en la Fonteta. Lo más normal con ese panorama no sería afrontar la recta final de marzo en la tercera plaza de la Liga Endesa y con la bola de partido en casa para meterse en la final de Eurocup.

Esa gasolina, la anímica, es lo que está permitiendo a la plantilla y al cuerpo técnico afrontar cada reto. El de hoy es de nota, por muchos motivos. El Iberostar Tenerife presume con lustre su liderato de la ACB desde la mejor defensa de la competición. El viernes, en Jerusalén, ya se comprobó que cuando un equipo está cogido con alfileres cualquier zarandeo o acelerón puede ser clave. Tanto en ataque, cuando varios rivales entran en racha, como en defensa. En el puesto de base será donde Vidorreta intente exprimir los minutos donde no esté en pista Van Rossom. Un belga que también empieza a evidenciar en sus piernas la carga extra de minutos por las ausencias de sus dos compañeros.

El partido es clave para la aspiración del Valencia Basket de optar al liderato de la Liga Regular. El Iberostar le lleva dos victorias de ventaja pero con un partido más. Es decir, los taronja tienen tan sólo una derrota más que su rival. Si vencen hoy en La Laguna, con el average además ganado puesto que ya vencieron en la primera vuelta en la Fonteta por 74-58, dependerán de sí mismos para acabar por delante de los tinerfeños. Algo que puede tener su peso en oro en el cruce de cuartos, donde se realizará la criba de los equipos que aspiran a la plaza para la Euroliga que está en juego en el playoff por el título.

El estilo de juego de ambos equipos tiene algo de la teoría del espejo, donde el peligro se basa en la fuerza del grupo y no en el rendimiento individual. Hay un dato que lo explica todo. El líder tiene a su mejor jugador en la carrera por el MVP en el puesto vigesimocuarto, donde aparece Doornekamp con 12,2 puntos de media. Ese trabajo abnegado hace que hoy se vean las caras las dos mejores defensas de la competición. La del Tenerife es la primera, la taronja la segunda. Vidorreta contará con la rotación completa de once jugadores, tras la vuelta de Bogris de Grecia tras resolver asuntos personales. El equipo canario también está mirando de reojo la competición europea, puesto que esta semana arranca su histórica serie de los cuartos de final de la Champions de la FIBA frente al Asvel.