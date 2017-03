La ambición debe suplir la merma física

valencia. El Valencia Basket arranca la décima semifinal europea de su historia frente al Hapoel Jerusalén, buscando su séptima final y su cuarto título. El que le abra de par en par las puertas de la Euroliga. Esa parte objetiva se topa de bruces con la realidad física del equipo, que es la que es tras las lesiones traumáticas de Kravtsov, Diot y Vives. Si el conjunto valenciano tumba al conjunto israelí habrá escrito una de las páginas más bonitas de su historia europea puesto que sería la segunda serie consecutiva que lograría pasar con la gasolina justa.

Es cierto que la recaída de Vives ha bajado algo la moral de la tropa taronja pero el núcleo duro del vestuario, con San Emeterio, Van Rossom y Rafa Martínez al frente, han sido los encargados de recordar dentro que no han llegado hasta este punto para bajar los brazos. La ambición tendrá que suplir una merma física tan evidente que tampoco hace falta recordarla de forma constante. Si algo se demostró en el partido decisivo ante el Khimki es que la 'caldera taronja' debe ser determinante en el intento del Valencia Basket de conquistar la Eurocup. Todo lo que no sea crear un ambiente lo más parecido a lo vivido hace una semana será darle muchas canastas de ventaja al Hapoel.

Como sucede en todo buen guión de aventuras, el segundo capítulo siempre es más complicado. El equipo de Pianigiani llega con una plantilla mucho más amplia que la rusa. Sin un referente tan claro como Shved pero con un Stoudemire que se ha asentado en la rotación como un hombre clave. El que fuera estrella de la NBA se ha puesto el mono de trabajo y eso le hace mucho más peligroso. Junto a Dyson, Jerrels y Kinsey forma un cuarteto americano de primer nivel. El regreso de Bar Timor tras su lesión complicará el panorama si finalmente Vives no puede vestirse. El Hapoel es el único equipo que ha ganando en la Fonteta en la Eurocup (77-81) en lo que fue la última derrota en casa de los taronja, que desde entonces presentan un balance brillante de 18-0.

El conjunto de Jerusalén ha ganado sus últimos cinco partidos en la competición y es el tercer mejor equipo desde el triple, una de sus amenazas. El Valencia Basket tratará de imponer su defensa, la segunda mejor del torneo, aunque este aspecto estará determinado por el asterisco físico. Aunque el fichaje que busca el club para suplir la baja de Kravtsov no podrá disputar lo que queda de Eurocup ayer también se evidenció que hay dos visiones con respecto al espacio/tiempo de su llegada. Chechu Mulero es partidario de no precipitar su llegada hasta que no termine la competición europea porque el proceso de adaptación es complicado con tanto viaje. ¿A Pedro Martínez le gustaría tenerlo ya? «Sí pero el que manda es él. Su criterio es el válido porque es el máximo responsable en todo lo relacionado con fichajes. Su opinión es absolutamente valorable».