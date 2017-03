Valencia Basket | Pedro Martínez: «Vives está mucho peor, no sé si va a jugar»

Pedro Martínez, entrenador del Valencia Basket, aseguró hoy que el base catalán Guillem Vives está mucho peor del esguince de tobillo izquierdo que sufrió hace días y aseguró que no sabe si podrá jugar este martes ante el Hapoel Jerusalem el primer partido de semifinales de la Eurocopa.

"Me han dicho hoy que está mucho peor que ayer, no tengo ni idea de si va a jugar, no tengo ningún control sobre eso", señaló el técnico.

Vives se lesionó en el partido ante el Baskonia, en teoría era baja para el tercer encuentro de los cuartos de final ante el Khimki pero forzó para jugar y el sábado descansó ante el Montakit Fuenlebrada con la esperanza de que pudiera mejorar y estar bien para el choque de mañana.

"Me han dicho que está peor y no tengo más información que esa", destacó el técnico, que apuntó que no quería "enviar ningún mensaje negativo, ni poner ninguna excusa en la situación en la que estamos, lo único que espero es que demos nuestro máximo con los que tengamos y a intentar ganar".

El entrenador señaló que el equipo está animado tras haber superado esa eliminatoria ante el equipo ruso y haber firmado una notable victoria ante el Fuenlabrada el sábado pero insistió en que físicamente van a sufrir por las tres bajas que tienen.

"Anímicamente estamos bien pero luego somos los que somos y tenemos la gente que tenemos, esta semana tenemos tres partidos en muy pocas días y vamos a ver cómo lo hacemos", deslizó.

Respecto al Hapoel, apuntó que mantienen el estilo que tenían cuando ambos equipos se enfrentaron en la primera vuelta.

"Juegan muy parecido, juegan un baloncesto bastante bueno, su forma de juego es la misma, veo más diferencias en nosotros porque las bajas nos van a hacer poner a jugar a jugadores en posiciones diferentes por eso creo que veo más diferencia en nosotros que en ellos", destacó.

El entrenador insistió en que cree que sería positivo que el fichaje interior que quiere hacer el club estuviera ya completado aunque dijo que la opinión vinculante es la de Chechu Mulero, el director deportivo, que cree que estos días con tantos encuentros no tendría tiempo de acoplarse

"Sí (creo sería bueno que viniera ya) pero el que manda es él. Su criterio es el valido porque es el máximo responsable en el tema de los fichajes", concluyó.