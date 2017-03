Paco Olmos: «Triunfar en casa es muy difícil y muchas veces no eres valorado»

Paco Olmos (Valencia, 1970) decidió hace cuatro años hacer las maletas y cambiar España por Puerto Rico, ante la falta de oportunidades de una ACB que ya era pasto de la crisis. Con su trabajo ha conseguido hacerse un nombre en el baloncesto de América Latina y lo ha vuelto a lograr en México, clasificando al Fuerza Regia a la primera final liguera de su historia, además de disputar el próximo fin de semana en Venezuela la Final Four de la Liga de Las Américas.

¿Imaginaba ese impacto al llegar a Monterrey hace unos meses?

Llegué con el objetivo de poder ganar títulos y hemos conseguido la primera parte del camino, pero no todo. Es cierto que hay mucha euforia en Monterrey por lo que hemos conseguido, porque es una ciudad futbolera, pero ahora tenemos que luchar por ganar las finales.

«Me siento contento aquí pero mentiría si no dijera que me gustaría volver a entrenar en España»

«Valencia va a ser una de las plazas más sólidas de la Euroliga en la próxima década, una pieza clave»

En la final mexicana se va a encontrar con Alejandro Martínez. ¿Es una alegría para el baloncesto español o una metáfora de lo complicado que está el mercado?

Hay que ser claro, con la situación en España tanto económica como deportiva. El nivel de la ACB ha bajado mucho con respecto a los últimos ocho o diez años y cuando no hay equipos tienes dos opciones, esperar o buscar una solución para tu vida. Me gusta entrenar y sentado en casa no te llega el trabajo.

¿Se siente más respetado como entrenador fuera de España?

En cada sitio en el que he estado me he sentido respetado porque no he bajado mi listón de exigencia. Tanto en Puerto Rico como ahora en México siento que se valora mi trabajo porque hemos conseguido dejar a los equipos más arriba.

¿Añora con volver?

Estoy contento aquí pero me siento español y mentiría si no dijera que me gustaría volver a entrenar en España. Mientras tanto, es bonito que la gente del baloncesto siga nuestro trabajo y que no seamos olvidados al salir de nuestro país.

¿Seguimos valorando en España más al de fuera que al de casa?

Es verdad que al de casa cuesta más como aceptarlo y valorar su trabajo. Es parte de nuestra forma de ser, triunfar en casa es muy difícil y muchas veces no eres valorado. Los valencianos también somos así, es algo que al final tienes que aceptar.

¿Valencia es una puerta cerrada?

El lugar donde más contento he estado es Valencia, siempre lo he dicho. No es que me cierre la puerta pero soy consciente de la dificultad, aunque no es algo que me genere un trauma o dolor de cabeza.

¿Le preocupa el devenir de la ACB?

La ACB tiene que reflexionar porque la Euroliga le está comiendo el terreno. Lo último que he leído es que se plantean quitar el playoff, cuando es lo que le dio un empujón de atractivo. Antes todas las estrellas jugaban en España.

¿Cómo ve el proyecto de Valencia Basket a medio plazo?

El año pasado se habló de los récords pero el equipo se cayó en los momentos importantes. Este año tienen menos ruido pero están muy sólidos. Con todo lo que está pasando en Barcelona, si mantienen el nivel y son ambiciosos pueden tener un año histórico. El Valencia Basket es un club de Euroliga y el que no lo quiera entender es que busca algo extraño en la ecuación. Sí o sí Valencia va a ser una de las plazas más sólidas de Euroliga en la próxima década, una pieza clave.