La Eurocup no debe despistar

Los árboles de la Eurocup no tienen que esconder el bosque de la ACB. Una metáfora parecida es la que ha tratado de inculcar el cuerpo técnico del Valencia Basket a sus jugadores tras el histórico partido del miércoles en la Fonteta frente al Khimki. El propio Pedro Martínez advirtió esa noche, y recordó ayer, que las fuerzas de su equipo siguen limitadas por la plaga de lesiones traumáticas (por golpes) con dos frentes abiertos tan exigentes. Pero no se da por vencido: «Ni tiramos el partido ni pensamos que no sea importante». El que no estará es Guillem Vives, que ha recaído de su lesión tras el partido ante el Khimki. El conjunto taronja tratará de ir afrontando batalla tras batalla hasta que las fuerzas aguanten. La lógica dicta que antes de que termine marzo debería llegar (ya sea de China, la de desarollo de la NBA o de descartes europeos) el jugador que supla a Kravtsov. Un soplo de aire fresco para Dubljevic en la rotación.

El Valencia Basket debe aparcar por unas horas el 'subidón' de la Eurocup, la ciudad ha vuelto a subirse a una euforia por su equipo de baloncesto que no se recordaba desde la Euroliga de Pesic, para afrontar un partido fundamental en sus aspiraciones ligueras. A once jornadas para el final de la Liga Regular la lucha por la ventaja de campo en el playoff está en un pañuelo. El conjunto taronja afronta la jornada como cuarto con un balance de 15-6, el mismo que el tercero pero también que el quinto (el Barcelona). Teniendo en cuenta que la próxima semana, dos días después de jugar en Israel, visitarán al líder Iberostar Tenerife, el triunfo ante el Fuenlabrada es casi una obligación.

El equipo madrileño es uno de los tapados en este tramo de la liga. Pocos focos le apuntan, al estar casi siempre en tierra de nadie, pero la realidad dicta que están a una victoria del playoff y con balance positivo en los últimos siete partidos (4-3). En la primera vuelta ya fueron capaces de ganar al Valencia Basket (73-68) y cuentan con el MVP de la última jornada (Sekulic).