La leyenda del soldado Vives

Guillem Vives se despertó ayer con su tobillo izquierdo con tonos azules. Una vez que desapareció el efecto de los calmantes que le permitieron disputar el partido frente al Khimki, la famosa infiltración de los deportistas, el derrame siguió su camino como lo hace el agua cuando llegan las tormentas en los antiguos cauces. Eso sí, el catalán recibió ese dolor con una sonrisa en la boca porque era imposible que su cabeza no dejara de pensar en lo que había vivido unas horas antes. «Me dicen que pasar del negro al azul es que la cosa va bien», reconoció a este periódico por teléfono subido en una camilla.

La valiente decisión del base, que transmitió al cuerpo médico y técnico la mañana del partido, fue determinante para el estado de ánimo de un equipo que afrontó la cita decisiva frente al conjunto ruso con el depósito de gasolina bajo mínimos y apelando a la caldera de la Fonteta. «Si Guillem se jugaba el tobillo por nosotros ¿cómo no lo íbamos a dar todo?», relataba uno de los integrantes del vestuario segundos después de consumar la gesta. «Si eso les motivó para mi es un orgullo. La verdad es que la noche fue perfecta y mereció la pena el esfuerzo por parte de todos», apuntó.

Vives cumplirá 24 años el próximo 16 de junio y a buen seguro que nunca olvidará todo lo que sintió la noche del 8 de marzo de 2017 en la Fonteta. Unos sentimientos resumidos en las lágrimas que le brotaron cuando fue sustituido por última vez por Pedro Martínez. Ese último relevo, con la medicación dejando de hacer ya efecto, acabó con un emotivo abrazo con Pedro Martínez y fundido en los brazos de Bojan Dubljevic. El montenegrino, cual hermano mayor, le plantó un beso en la cabeza con la grada puesta en pie. Una imagen que ya forma parte del imaginario colectivo del añejo recinto de Hermanos Maristas: «Creo que es un momento que no se me va a olvidar. En el último cambio ya le dije a Sam que era para un minuto porque ya no podía más. Cuando llegué al banquillo Pedro Martínez me dio las gracias y me emocioné. Con la Fonteta puesta en pie fueron unos segundos muy especiales, una mezcla de sanciones».

El técnico se sinceró en la sala de prensa. El Pedro Martínez más emotivo del año, tuvo un amago de quebrarse la voz cuando le dedicó la victoria a Kravtsov, fue muy claro cuando dejó claro que jugadores como Vives son los que un entrenador siempre quiere en su equipo. Tras un inicio de temporada complicado para el base, tras la oferta del Barcelona del pasado verano, la realidad marca que vuelve a sentirse importante en un proyecto que esta temporada, cosas del deporte, apunta mucho más alto que el millonario del Palau. «Que un entrenador con su experiencia diga eso en público para mí es un orgullo porque una cosa es lo que te puedan decir en privado y otra que se haga en una sala de prensa», sentenció.

La decisión de Vives de jugar lesionado no es nueva en el club de la Fonteta, sucedió sin ir más lejos en el pasado playoff con Diot en la eliminatoria frente al Real Madrid, aunque es cierto que la escenografía del momento fue mucho más impactante. Tres días antes de calentar con el resto de sus compañeros, el catalán abandonó el Buesa Arena en muletas con el tobillo hinchado como un globo. El trabajo del cuerpo médico y de los fisios fue fundamental. El base realizó un trabajo específico y durante sus momentos de descanso no se sentó en el banquillo sino que siguió activando el tobillo en una bicicleta estática para evitar que se enfriara. Cuando el técnico requería de sus servicios, el base se quitaba la camiseta de calentamiento y saltaba a la pista directamente desde la bici. Otra postal épica. Vives no quiere parar: «Lo que queda de marzo va a ser muy duro pero estamos muy ilusionados. La Fonteta seguro que no va a fallar y si ganamos los partidos de casa ganaremos la Eurocup».