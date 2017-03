Valencia Basket | Pedro Martínez: «Tenemos opciones por jugar en casa»

Pedro Martínez, entrenador del Valencia Basket, aseguró hoy que pese a las bajas de los bases Antoine Diot y Guillem Vives no va a exprimir a Sam Van Rossom, su tercer director de juego, en el choque de mañana ante el Khimki Moscow Region y que serán Joan Sastre, Fernando San Emeterio y Rafa Martínez los que le den relevos.

"Sam tiene que jugar un poco más de lo que hace habitualmente, mucho más no sería bueno ni para él ni para el equipo. No va a jugar 35 minutos, no puede ni va a pasar, le metería una mala dinámica, fatigado es muy difícil jugar y no nos daría el nivel mínimo en defensa", señaló.

"Las dificultades son obvias y podemos perder, ya lo sabemos, pero también que podemos ganar. Hay que vivir el partido, que se lo merece. Si no lo conseguimos será un momento duro pero ahora pensamos en positivo", añadió.

Martínez recordó que, pese a los inconvenientes que suponen, "las lesiones son una oportunidad para que otros den un paso adelante y se reivindiquen, ahora es un buen momento".

"Los lesionados anímicamente están mal, es una faena para ellos no poder ayudar al equipo, son los que están peor. El resto está con ganas de competir, vamos a hacer nuestro máximo y a intentar ganar. Entrenamos, jugamos y vivimos para estos partidos, somos unos privilegiados", recordó.

El técnico catalán dijo que le da "mucha" importancia al hecho de jugar este definitivo tercer partido de la serie en casa. "Si este partido fuera en Moscú en estas circunstancias no tendríamos posibilidades objetivas de ganarlo. Si las tenemos, es por jugar en casa", admitió.

Además, explicó que en su opinión la clave del partido estará en "la capacidad que tengan los equipos para encontrar a sus jugadores acertados, la capacidad de encontrar a ese jugador que tiene un punto de chispa".

En cambio, no se mostró muy esperanzado en poder mejorar significativamente la defensa que han mostrado en los dos primeros encuentros de la serie. "Es imposible defender bien si no tienes a todos, porque no entrenas bien y no tienes rotaciones. Tenemos que hacer lo mejor que podamos sabiendo que no estamos en nuestro mejor momento", explicó.

Sí que dijo que confía en que puedan reducir el impacto que ha tenido en los dos primeros encuentros el interior Sokolov cerca de la canasta, pero dijo que a Pierre Oriola le cuesta defenderlo "porque no es un 'cinco' y Dubljevic está teniendo algunos problemas con las caídas, así que él se está aprovechando del momento físico en el que estamos".

El entrenador catalán también dijo que el canterano Josep Puerto puede tener algún papel en la rotación pero dijo que le harían un "flaco favor" si esperaran mucho de él. "No le hemos de poner presión, mañana es nuestro jugador número 10, está a disposición y con la máxima mentalidad. Pero creo que no debemos esperar mucho de él", concluyó.