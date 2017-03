Diot estará otras tres semanas de baja y Van Rossom se queda como único base ante el Khimki

valencia. El Valencia Basket, recién llegado del viaje que emprendió hace seis días camino de Moscú y que terminó ayer desde Vitoria, comenzó a preparar el trascendental partido de mañana frente el Khimki en la Fonteta con nueve jugadores profesionales más la ayuda de Luis Ferrando, Emil Savic y Josep Puerto, tres de los integrantes del filial de Liga EBA que están inscritos en el roster de la Eurocup. Pedro Martínez tan sólo contará con Van Rossom en el puesto de base para el partido a vida o muerte frente al conjunto ruso, tras confirmarse el esguince de tobillo que sufre Guillem Vives y la imposibilidad de recuperar a tiempo a Antoine Diot. Es más, tras el regreso de la expedición taronja la mala noticia fue la confirmación de que el francés sufre una dolencia en el talón izquierdo que le impedirá jugar, según la estimación que la entidad hizo pública ayer, al menos en las próximas tres semanas. Un problema grave puesto que Vives es seria duda para llegar a tiempo de jugar el sábado frente al Fuenlabrada en la ACB.

Diot sufre un «edema plantar traumático secundario a rotura fibrilar de la porción externa de la fascia plantar» desde el viernes 24 de febrero, cuando se lesionó tras un mal apoyo en una acción del entrenamiento previo al partido frente al Joventut. El parte médico que hizo ayer público el Valencia Basket estima en tres semanas el periodo de recuperación del base, con lo que si se cumple esa horquilla habrá estado un mes de baja. Hay que recordar que la serie de cuartos de final ante el Khimki comenzó con la crítica del técnico taronja por no conocer los plazos de recuperación del galo. «Mi mentalidad ya sabéis cual es, para evitarme disgustos como el que pasó con Van Rossom, no cuento con Diot para todo el año. Así me llevaré una alegría muy grande cuando vuelva. Para evitarme disgustos lo descarto para toda la temporada», declaró en la previa del primer partido. La evolución del edema determinará el plazo de vuelta del jugador a la dinámica de grupo, aunque lo que es seguro es que se perderá la semifinal de la Eurocup frente al Hapoel en el caso de que el conjunto valenciano logre tumbar mañana al Khimki en la Fonteta.

Con la confirmación del jarro de agua fría que supone quedarse con un sólo base para la cita europea, aunque el club no incluyó a Vives como baja en el parte médico fuentes oficiales subrayaron a este periódico que el catalán no jugará mañana, el poder de la presión ambiental será algo más que un tópico frente al conjunto de Ivanovic. Rafa Martínez, Sastre y San Emeterio tendrán que ayudar a Van Rossom en el puesto de base y no hay que olvidar que Dubljevic también llega con merma física y Kravtsov no jugará en lo que resta de Eurocup. Ante tal panorama, el capitán del equipo fue ayer el encargado de hacer un llamamiento para que la #calderataronja sea un activo para la victoria: «El partido decisivo en casa, que es donde todo el mundo lo querría tener. Hay que intentar recuperar el físico porque estamos en una época del año en la que te juegas muchas cosas. Es una final y no hay otra oportunidad».