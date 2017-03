Una derrota muy cara para el Valencia Basket

El Valencia Basket afrontó el partido del Buesa Arena como una piedra que apareció en el zapato de la Eurocup, a tres días de jugarse media temporada frente al Khimki en la Fonteta, pero acabó con la suela destrozada. Hecha jirones. Otro palo en la rueda en una semana que comenzó a torcerse cuando Kravtsov se rompió un dedo del pie. Desde entonces se le acumulan los problemas a velocidad de vértigo al conjunto valenciano, que anoche durmió en Vitoria y hoy regresará a casa de un viaje demasiado largo que culmina con otra derrota dura, por el estado físico de la plantilla, y con Vives lesionado. No hay que ser un catedrático en baloncesto aplicado para intuir que las piernas no funcionan cuando un equipo llega a la mitad de un partido con un 8 de 34 en tiros de campo. Las canastas se anotan con las muñecas, obvio, pero el oxígeno en las piernas y la agilidad de la cabeza son casi tan importantes como la finura de las manos. El Valencia Basket saltó 'tieso' al pabellón de Zurbano y ahí se quedó. Con la sensación de querer y no poder. El único aspecto positivo de una tarde para olvidar fue que los taronja lograron empatar el average particular con el Baskonia, algo que puede ser muy importante al término de la Liga Regular. El 99-91 de la primera vuelta en la Fonteta quedó igualado por el 71-63 de anoche. En un hipotético desempate en la Liga Endesa decidiría el average general, que a día de hoy es favorable a los taronja por 167 a 162.

ficha técnica 71 Baskonia Larkin (14), Beaubois (18), Budinger (3), Tillie (7), Diop (5) -cinco inicial-, Voigtmann (5), Blazic (9), Laprovittola (6), Shengelia (2) y Sedekerskis (2)

63 Valencia Van Rossom (10), Rafa Martínez (8), San Emeterio (6), Sikma (13), Dubljevic (5) -cinco inicial-, Vives (-), Sastre (2), Sato (6), Will Thomas (-), Oriola (13) y Puerto (-) parciales 11-12, 18-13 (29-25), 20-18, 22-20 (71-63) árbitros Miguel Ángel Pérez Pérez, Luis Miguel Castillo y Jacobo Rial. Expulsaron en el descanso al entrenador visitante Pedro Martínez por doble técnica y al local Diop por faltas personales (min. 40) incidencias Partido correspondiente a la vigésima tercera jornada de la Liga Endesa disputado en el Buesa Arena ante 10.368 espectadores. El Baskonia aprovechó el encuentro para celebrar la campaña "Encesta por la Esclerosis Múltiple" para recaudar fondos para la asociación Aemar

El detalle no sirvió para mitigar el dolor puesto que la sensación de merma física fue más que evidente. Con Kravtsov fuera de combate, y el mercado limitado complicando el fichaje de su relevo, Dubljevic también tiene la luz de reserva en el depósito. El montenegrino sufrió un desgaste muy severo en la Copa, donde fue el mejor de su equipo, pero en la hoja de ruta no estaba previsto que no pudiera dosificar en las siguientes semanas por un dedo roto de su compañero de baile. En Moscú no estuvo bien y en Vitoria tampoco. Falto de la chispa que caracteriza su juego, el miércoles ante el Khimki deberá tener la ayuda de Oriola para luchar frente a Todorovic y Sokolov. Debería contar también con un paso al frente de Thomas, aunque el de Baltimore sigue sin demostrar ninguna regularidad.

Al americano le está salvando la buena temporada del equipo y la 'no dependencia' de ningún jugador puesto que la fuerza del colectivo es la clave del grupo de Pedro Martínez. Pero alguien debería de recordarle que es una de las piezas mejores pagadas de la plantilla y que no puede tener una actitud en pista tan indolente como la de ayer cuando tiene a un compañero lesionado y a otro con una merma física evidente. Sus 0 puntos y 0 de valoración deberían llamar a la reflexión. A eso y a un aviso en condiciones, aunque sea entendible que los mensajes públicos sobre su rendimiento sean que todo el mundo dentro del club está encantado con su trabajo. Todos, todos, lo que se dice todos no lo están. Las cosas son como son.

El debut de Josep Puerto en la ACB fue el único soplo de aire fresco en el Buesa Arena. El de Almussafes, a sus 17 años, disputó un minuto y medio en varias rotaciones y es la gran esperanza de la cantera taronja. Puerto presenció desde el banquillo como el 6-12 inicial supuso la máxima renta visitante en el partido. El primer cuarto acabó con un impropio 11-12 puesto que los dos equipos calcaron los pésimos porcentajes de tiro, un acumulado de 9 de 34 en tiros de campo. A esas alturas ya estaba claro que la victoria se la iba a llevar el que lograra variar ese rumbo.

La lesión de Vives, por si faltaba poco, condicionó la rotación de Pedro Martínez. Sastre y Rafa Martínez se turnaron en los descansos de van Rossom. Con el belga en pista, el +/- de los valencianos fue positivo, pero sus piernas no podían aguantar todo el partido. Hubiera sido la 'guinda' fundir al único base que le queda sano al técnico a día de hoy para enfrentarse al Khimki. La dinámica poco anotadora llegó hasta el descanso (29-25).

El Baskonia aprovechó el inusual inicio de la segunda parte, con la megafonía anunciando la expulsión de Pedro Martínez, para dar un primer acelerón que a la postre fue definitivo (35-27). Al Valencia Basket esos ocho puntos se le hicieron un mundo hasta el final del partido. Las embestidas de Sikma, el mejor de su equipo, y la lucha de Oriola permitieron albergar esperanzas de victoria (45-43 o 52-49) pero cada vez que se acercaban los valencianos aparecía una buena acción de Larkin o Beaubois para finiquitar la victoria para el Baskonia.