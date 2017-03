Una piedra en el zapato de la Eurocup

valencia. Que el baloncesto español tiene un problema con el cruce de calendarios no es una noticia que vaya a parar las rotativas a estas alturas de la película, pero cada vez que aparece un episodio complicado de explicar es cuando los actores (jugadores y entrenadores) se lamentan en silencio mientras los directivos (de los clubes y de las ligas) no encuentran la fórmula de ponerle el cascabel al gato. Son las reglas del juego, sí, pero conviene explicarlas para no crear falsas expectativas a los aficionados, que en el mundo 3.0 tienen el 'boli' afinado en las redes sociales. El Valencia Basket llegó ayer por la tarde a Vitoria, tras levantarse en un hotel de Moscú y volar con dos escalas y un último tramo en autobús, y sin tiempo de preparar el partido se enfrentará esta tarde al Baskonia en el Buesa Arena. La pista donde tiene un peor porcentaje de victoria en la ACB y a tres días de jugarse la Eurocup frente al Khimki.

«Es complicado centrarse en el partido y no pensar en el Khimki, pero hay que saber diferenciar las dos competiciones. El partido ante Baskonia también es muy importante y tenemos que intentar prepararlo lo mejor posible». Las palabras son de Joan Sastre antes de subirse al primero de los aviones aún en territorio ruso. Ningún deportista profesional afronta un partido sin otra misión que ganarlo y, evidentemente, ese panorama no cambiará hoy en el recinto de Zurbano. Pero el cansancio del viaje, teniendo en cuenta que se podía disputar el tercer partido de la serie de Eurocup no hubiera sido una locura prevenir un vuelo chárter de forma excepcional, aumenta el peligro de una rotación que se ha menguado a los diez efectivos por las bajas de Kravtsov y Diot.

Además del triunfo, la gran noticia para el Valencia Basket cuando acabe el partido es que no haya ninguna incidencia con la decena de jugadores que le quedan sanos a Pedro Martínez. Diot se quedó en casa para apurar sus opciones de llegar a tiempo para la cita decisiva ante los rusos, aunque esa carta se va a guardar con el celo suficiente para que Dusko Ivanovic no tenga ninguna pista. El Baskonia disputó en casa su partido de Euroliga, con victoria ante el Armani Jeans que le permite seguir estando en posición de playoff, con lo que Sito Alonso a buen seguro que habrá diseñado un partido de desgaste. El escenario que más teme hoy el conjunto taronja, que ya evidenció falta de gasolina en el segundo tiempo del encuentro ante el Khimki del viernes en Moscú.

El cuadro vasco tendrá la baja de Bargnani por una lumbalgia, Blazic ocupa su lugar en el roster, pero recupera a Shengelia, que ha estado dos meses fuera de la ACB por una fisura en la cabeza del peroné derecho. El georgiano volvió a gran nivel en la Euroliga, anotando 11 puntos en la victoria frente al conjunto italiano el jueves. La gran duda en un Baskonia que hoy vestirá los colores del Alavés sobre la pista en Adam Hanga, por una sobrecarga en el gemelo de la pierna izquierda.

Uno de los dolores de cabeza, a nivel defensivo, para los valencianos esta temporada está siendo la fórmula para parar a los bases rivales que imprimen un ritmo alto. Si se repasan las derrotas, pocas, del equipo esta temporada se puede encontrar un patrón que lleva a esa conclusión. El último ejemplo sucedió en Khimki, con la segunda parte de Rowland con la ayuda de Shved. La prueba de hoy es de primer nivel, puesto que Larkin llega como flamante MVP de la ACB en febrero, donde ha promediado 33,5 de valoración. Ya en el partido de la primera vuelta en la Fonteta, con 30, mostró su peligro. Aquella vez contó con la réplica de Diot. Hoy el francés no estará sobre la pista con lo que el trabajo de Vives y Van Rossom será fundamental con el americano. La derrota del Real Madrid en la pista del líder de la ACB, el Iberostar, dejará al ganador del partido en la segunda plaza de la ACB. Una motivación extra para tumbar a los elementos y sacar el triunfo de Vitoria.