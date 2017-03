La Fonteta decidirá la serie

La agenda fallera tiene desde ayer un nuevo acto, el más importante en el apartado deportivo. La Fonteta decidirá el miércoles 8 de marzo, a partir de las nueve menos cuarto de la noche, la serie entre el Valencia Basket y el Khimki. El conjunto ruso empató ayer la eliminatoria y es ahora cuando el factor pista sí que tiene importancia. Hasta este punto, los dos rivales han cumplido con el guión más previsible cuando se enfrentan dos equipos de primer nivel. Tener el apoyo de tu público en el día decisivo es lo que se obtiene con el trabajo diario. Lo que se ganaron los hombres de Pedro Martínez sobre la pista. Con un pabellón que seguro que se llenará, los taronja tratarán de acceder a la semifinal de la Eurocup más dura de la historia. Conviene no olvidarlo.

El Valencia Basket no pudo acabar con el gafe de la pista del Khimki cuando es el conjunto que viste de azul y amarillo el rival y con la de ayer son cinco derrotas en cinco enfrentamientos. Los valencianos dieron síntomas de cansancio evidentes a partir del tercer cuarto, que se vieron incrementados con los problemas de faltas de Dubljevic y Oriola. Con Kravtsov en el dique seco, ese será un factor a tener en cuenta para el tercer partido. Ivanovic incidió primero con Todorovic y luego con Sokolov. Desde que Joan Sastre puso por última vez a su equipo por delante (47-48) al inicio de la segunda parte el Khimki dio un paso al frente, primero con un 7-0 de parcial (54-48 tras canasta de Todorovic) que creció hasta el 51-26 hasta el final del partido. La diferencia no reflejó la diferencia real sobre la pista. Cuando los rusos ya tenían la victoria en la mano el último ingrediente fueron varias decisiones extrañas. Hasta Pedro Martínez tuvo que decir con gestos a los árbitros que no hacía falta que pitaran más, que el partido estaba muerto.

Tras la derrota, lo más importante para el Valencia Basket es hacer un reseteo y aprovechar el visionado del partido para corregir errores, como hizo el Khimki tras regresar a Moscú con el 1-0. El equipo ruso es mucho más que Shved y lo demostró ayer, rompiendo el partido no con su estrella sino con Hummel, Rowland y Pullen. La puesta en escena de los taronja fue ilusionante, con un 5-10 y Sastre anulando al propio Shved. Todo cambió con la entrada de Sokolov, como en la Fonteta, y el Khimki ya se marchó por arriba al final del primer cuarto (18-15). Los hombres de Ivanovic lograron someter a su rival en el segundo, evitando la remontada española antes del descanso (45-41), para rematar la victoria en el tercero.