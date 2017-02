La lesión de Kravtsov ensombrece la gesta

El Valencia Basket supo sufrir ante el Khimki y sellar con victoria el primer episodio de su particular 'guerra de la galaxias' frente al conjunto ruso. Dos equipos de Euroliga donde sólo puede quedar uno para las semifinales. Es el gran objetivo de ambos. Uno se quedará fuera. En un encuentro dramático, donde el gran acierto llevó al +19 a los valencianos al inicio del tercer cuarto (61-42), el descenso de los porcentajes llevó al duelo a un final agónico. La fortaleza de Sokolov y la calidad de Shved y Rowland permitieron al Khimki tener opciones de viajar a Rusia con la eliminatoria en su mano. Pero no contaban con San Emeterio. El internacional pidió el balón cuando los moscovitas pusieron el 82-80 en el último minuto. El alero no falló. Nunca falla en los momentos calientes (84-80). La sangre fría de Dubljevic y Van Rossom permitió sellar desde el tiro libre el primer punto de la eliminatoria.

Los veteranos repitieron la liturgia tras la victoria ante el Barça en la semifinal de Copa. No se celebró nada sobre el parquet de la Fonteta, no había nada que celebrar. Lo único que permite el 1-0 es tener segura la tercera bala, que llevaría la serie de nuevo a Valencia en caso de victoria del Khimki el viernes. Con un calendario tan apretado, y con las bajas de Diot y Kravtsov. El ucraniano se retiró a los tres minutos y esta redacción pudo confirmar a última hora de la noche que las pruebas revelan que sufre una fractura en el quinto metatarsiano del pie izquierdo, el dedo meñique, que necesitará de una intervención quirúrgica para unir el hueso. Aunque hay que esperar a la operación para precisar el tiempo de baja la primera estimación es de al menos tres meses y restan dos y medio para el inicio del playoff. El Valencia Basket puede fichar para la ACB pero en Eurocup ya no se pueden incorporar jugadores. Sin duda, un cubo de agua helada para el bloque que ha armado esta temporada el conjunto taronja. Con ese panorama, el francés no viajará hoy a Rusia con sus compañeros, el primer objetivo de los taronja será cerrar la eliminatoria en tierras rusas y que el próximo partido que presencien sus aficionados sea el primero de las semis.

Una técnica pitada por Jovcic a Sastre por protestar con normalidad una falta sobre Pullen que concedió tres tiros libres al americano encendió a la Fonteta y al equipo de Pedro Martínez. Al Khimki le sirvió para volver al partido en la parte numérica (24-24) pero desde entonces se desató la tormenta taronja. La más salvaje en lo que va de temporada. Hasta ese momento se habían visto once minutos seguidos donde el Valencia Basket pasara por encima de un equipo de primer nivel como hizo con los rusos hasta el descanso, con un parcial de 35-18 hasta el descanso para poner el 59-42 al paso por vestuarios. San Emeterio fue el capitán que guió al ejército a la batalla, firmando una de sus mejores actuaciones desde que viste la camiseta naranja. El cántabro jugó, literalmente, con fuego en los ojos en cada ataque para irse a los 13 puntos y 23 de valoración al final del segundo cuarto. En el bando ruso, tan sólo Shved respondió. El trabajo con la estrella no era evitar su anotación, más que nada porque es imposible, sino bajar sus porcentajes.

El cambio de escenario llegó por la abismal diferencia en el punto de mira. Ni normal fue lo de la primera ni lo de la segunda, aunque el término medio siempre es el equilibrio que hay que encontrar. El Valencia Basket anotó un 9 de 13 en triples en la primera parte y un 1 de 18 en la segunda. El Khimki se agarró a esa opción y con un parcial abierto de 11-24 puso el 72-66. Desde entonces, sufrimiento pero victoria. Un primer paso de Euroliga.