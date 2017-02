Sigue en directo el Valencia Basket-Khimki de cuartos de la Eurocuop

Gran parcial inicial (9-0) de los hombres de Pedro Martínez en el segundo cuarto basados en una gran intensidad defensiva.

Una falta técnica sobre Joan Sastre conlleva tres tiros libros que permiten al Khimki recortar distancias en el final del primer cuarto. 27-24

El conjunto taronja aprovecha los minutos de la segunda rotación del equipo ruso para estirar el marcador.

Mala noticia para Pedro Martínez, Kravtsov se retira lesionado del partido. El encuentro no está defraudando, dos equipos anotadores que intercambian golpes.

Directo | Arranca el primer partido de la serie correspondiente a los cuartos de final de la Eurocup.

Previa | Juan Carlos Villena. La Fonteta abre el telón esta noche a la serie de cuartos de final entre el Valencia Basket y el Khimki. La primera en el nuevo formato al mejor de tres partidos y que supone una final anticipada de la Eurocup. Por nivel de plantillas, ambos equipos estaban destinados a encontrarse en la lucha por el título pero el descalabro de los rusos ante el Bayern en el Top 16 ha precipitado el enfrentamiento. Sin cuartel, puesto que el conjunto taronja no puede permitirse hoy un resbalón. Como sucede en la primera ronda del playoff de la ACB, la ventaja de campo puede convertirse en una navaja de doble filo en caso de derrota en el primer capítulo. Esa ventaja tan sólo sirve si hay tercer partido. Lo saben los españoles y también los rusos.

Por si la eliminatoria no tuviera suficiente carga emocional, el primer partido llega con el ambiente algo enrarecido por la lesión de Antoine Diot. El Valencia Basket comunicó el sábado que el francés era baja para el partido ante el Joventut «debido a un edema plantar traumático en el pie izquierdo» pero no especificó un tiempo estimado de baja. El base apareció con muletas en la Fonteta y ayer seguía con ellas. Aunque las primeras pruebas descartaron el gran temor, una rotura en el calcaneo, sigue sin poder apoyar el pie por el intenso dolor que tiene en el talón. Pedro Martínez tiró ayer de ironía y no escondió su enfado por no disponer de más información: «Mi mentalidad ya sabéis cual es, para evitarme disgustos como el que pasó con Van Rossom, no cuento con Diot para todo el año. Así me llevaré una alegría muy grande cuando vuelva. Para evitarme disgustos lo descarto para toda la temporada». Un buen momento para volver a tender puentes entre cuerpo técnico y médico y no repetir los errores del pasado año. Están a tiempo.

El foco hoy no estará en Diot sino en la constelación de estrellas que pelearán por el primer punto de la serie. El Khimki aterrizó ayer en Valencia con dos bajas sensibles, el alero Boungou-Colo y el pívot Jeremy Evans. Dos dolores de cabeza para Ivanovic puesto que el francés es su alero titular y el interior deja la balanza de efectivos favorable a los taronja. Sin duda, ese será el primer punto que intentará atacar el Valencia Basket.

La gran referencia de los rusos es Alexey Shved. El jugador, repescado de la NBA con un contrato millonario, se presenta a la cita siendo el máximo anotador y jugador más valorado de la Eurocup. Sus números de febrero asustan, puesto que promedia 27,6 puntos (con un 46% en triples), 6,2 asistencias y 28,8 de valoración. Por sus manos pasa el peligro del Khimki y por las piernas de Sastre, Rafa Martínez más la ayuda de Van Rossom o Vives la fórmula para poder frenarle. El conjunto valenciano presenta la mejor defensa de la Eurocup y el moscovita el tercer mejor ataque. Ahí radica una de las claves de la serie. Los taronja tratarán de alargar su brillante racha en la Eurocup, en Berlín empataron con doce las victorias seguidas de la pasada campaña, frente a su rival más habitual en competiciones europeas. La Fonteta tiene que ser una caldera.