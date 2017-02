Valencia BC | Pedro Martínez: «¿Diot? Para evitarme disgustos lo descarto toda la temporada»

La previa de la serie de cuartos de final de la Eurocup que enfrentará al Valencia Basket y al Khimki, que comenzará mañana en la Fonteta (20.45) y tendrá su segundo capítulo el viernes en Moscú, llega con la incertidumbre que rodea la lesión de Diot.

El francés fue baja ante el Joventut por un edema en el talón izquierdo y apareció con muletas en el pabellón. Ayer, el base seguía sin poder apoyar el pie y está descartado para enfrentarse a los rusos. Aunque las pruebas a las que fue sometido el sábado descartaron la rotura del calcaneo, tal como informó ayer este periódico, no hay un periodo de recuperación estimado para su vuelta. Algo que no ha sentado bien a Pedro Martínez, que se ha mostrado esta mañana muy irónico con el tema recordando lo que sucedió la pasada temporada con la grave lesión de Van Rossom: "Mi mentalidad ya sabéis cual es, para evitarme disgustos como el que pasó con Van Rossom, no cuento con Diot para todo el año. Así me llevaré una alegría muy grande cuando vuelva. Para evitarme disgustos lo descarto para toda la temporada".