«Si el Valencia Basket juega la final de la ACB iré a muerte con ellos»

Alberto Abalde (A Coruña, 1995) firmó el pasado verano un contrato con el Valencia Basket hasta 2020, con una cesión en la primera temporada al Joventut. El club que le ha formado. Que las nuevas generaciones de jugadores de baloncesto lleguen con la cabeza bien amueblada es un soplo de aire fresco. Se vio con Doncic, que fue a consolar uno a uno a los jugadores de Valencia Basket tras ganar la final de Copa, y sucede con Alberto Abalde. El gallego atendió a este periódico tras un acto de Divina Seguros en el Centro Comercial El Saler y dejó claro que por respeto al escudo que hoy defenderá en la Fonteta, el de la Penya, prefiere no pensar aún en lo que vaya a suceder a partir de junio. Sombrerazo.

- ¿Se hace larga la espera para un equipo que no juega la Copa?

- Con el parón de la Copa hemos tenido dos semanas para entrenar mucho pero cuando la ves por televisión la verdad es que te da algo de envidia. Ahora tenemos que centrarnos en una prueba que es muy complicada como hacer un buen partido en la Fonteta.

- Es el torneo más especial de la temporada.

- Hace dos años tuve la experiencia de jugar la edición de Las Palmas con el Joventut y la verdad es que el ambiente es algo espectacular. Jugar la Copa es un objetivo para todos los equipos. Disfrutar del basket desde fuera es distinto pero ver partidos también te sirve para aprender de los grandes jugadores.

- ¿Cómo vio al Valencia Basket en Vitoria?

- Muy sólidos, compitieron hasta el final y con opciones de haber ganado el título. No pudieron conseguirlo pero viendo el nivel de baloncesto de los tres partidos creo que el Valencia Basket hizo un gran trabajo.

- ¿Es una pena que se hable más de los árbitros que del gran nivel de baloncesto que se vio?

- Al final todos cometemos errores, tanto los jugadores como los entrenadores y los árbitros. Todos los cometemos. No voy a valorar lo que pasó, me quedo con que fue una Copa espectacular, donde se vieron muy buenos partidos. El nivel de baloncesto fue muy alto.

- ¿Cómo está viviendo la temporada del Divina Joventut?

- Está siendo una temporada complicada porque en la primera vuelta llevamos una mochila de derrotas importantes. Eso hace que tengas más presión. Competimos muy bien contra los rivales grandes y en cambio nos ha costado con algunos equipos de nuestra liga. Quizá por la presión añadida. Creo que ahora estamos en una línea ascendente, estamos mejorando como equipo y si todos damos un paso hacia delante podemos acabar bien la ACB.

- ¿Todo lo que rodea a la delicada situación del club les afecta?

- Intentamos abstraernos lo máximo posible y estar unidos. A nivel personal, como jugador joven, te sirve para aprender a jugar con presión. Algo que te puede ayudar en el futuro. Estamos muy motivados para los doce partidos que quedan, vamos a por todas.

- ¿Está contento su progresión?

- Estoy contento con la progresión que estoy teniendo pero me gustaría ser más regular. Tengo doce partidos aún para seguir mejorando y conseguirlo. Voy a intentar dar un paso adelante.

- ¿Qué tiene que mejorar?

- Tengo que mejorar muchas cosas porque soy muy exigente con mi juego. A nivel táctico también porque al final con 21 años tienes muchas cosas por aprender. También a nivel físico porque si lo consigo creo que me puede dar un salto de calidad importante y en defensa, donde tengo que conseguir ser más sólido. Son cosas en las que los entrenadores siempre me inciden y estoy en ello.

- ¿Le contrarió el año de cesión o estaba pactado desde el inicio de firmar con Valencia

- Desde el primer momento se negoció con la opción de jugar la primera temporada cedido en el Joventut y creo que fue lo mejor. Ha sido importante para seguir mejorando.

- No me negará que el partido de la Fonteta será especial.

- Está claro que siempre son partidos especiales cuando estás cedido, no lo voy a negar. Intentas abstraerte lo máximo pero es imposible. Hay un punto especial porque al final lo que quieres es jugar bien para se vea el nivel que puedes dar.

- ¿Está ilusionado con vestir la camiseta taronja desde junio?

- La verdad es que por ahora no pienso en ello, prefiero estar centrado en lo que tengo que estar. Me gusta vivir el presente, que es Joventut, y voy a pensar en ello.

- Lo que no quita que esté contento por el paso que dio.

- Fichar por el Valencia Basket fue un paso muy importante en mi carrera. Desde que se produjo el primer contacto siempre tuve mucha ilusión y el deseo que se cerrara todo y saliera bien. Lo que la gente tiene que entender es que ahora tengo que pensar en el equipo en el que juego, en mis compañeros y mi entrenador. Tengo que estar centrado.

- ¿Cuando no juega contra la Penya es un seguidor más de los taronja?

- Es evidente que desde que firmé el contrato cuando no juego yo y lo hace el Valencia Basket quiero que ganen todos los partidos. Es normal que quiera que ganen todos los partidos que no sean contra nosotros para que consigan sus objetivos.

- ¿Le 'pica' mucho Guillem Vives en los mensajes?

- No hablamos de esas cosas. El último mensaje que le mandé fue para felicitarle por la Copa que hizo el equipo y la suya a nivel personal. Aprovecharé la visita a la Fonteta para felicitar a todos por la temporada que están haciendo y darles suerte para lo que queda.

- Vives es un espejo en el que mirarse.

- Desde que Guillem explotó en la Penya en su último año no para de dar pasos al frente. Está a un nivel espectacular y me alegro de que le vaya tan bien. Por supuesto que es un espejo en el que fijarme porque salió de Badalona para venir a Valencia y no para de crecer.

- ¿Le gusta la apuesta del Valencia Basket por el jugador nacional?

- La apuesta del Valencia Basket por el jugador nacional está muy clara. No creo que nadie dude de ello porque sólo hay que ver los equipos que han tenido en los últimos años. Tienen un núcleo fuerte de jugadores españoles. Es muy importante que un club y una afición se identifiquen con los jugadores de aquí. Muy importante.

- ¿Son candidatos para ganar la Eurocup?

- Por supuesto que es uno de los candidatos para ganar la Eurocup. Ahora tienen una eliminatoria contra el Khimki que es complicada pero les deseo lo mejor, que logren ganar el título.

- ¿Y la ACB?

- También. El Valencia Basket ha demostrado en los últimos años que va en una línea ascendente, siempre compitiendo. Lo han demostrado en la Copa, donde tuvieron el último tiro para poder ganar al Real Madrid en la final. Es un equipo muy complicado para cualquiera.

- ¿Pueden repetir final en la Liga Endesa contra el Real Madrid?

- Puede ser una final perfectamente en la ACB. Hay cuatro equipos muy duros, donde está Valencia con Real Madrid, Barça y Baskonia. Les veo como uno de los aspirantes a estar en esa final. Si lo consiguen iré a muerte con ellos.

- ¿Está preocupado por la situación de la Penya?

- Creo que a nivel económico y social están encontrando soluciones. La situación del club cada vez es un poco mejor y a nivel deportivo me siento de la Penya. Me he criado allí desde muy pequeño y es algo muy importante sacar esta temporada adelante. Queremos salvarnos y no hacer sufrir a la gente.

- ¿Los canteranos asumen a día de hoy que su destino es ser traspasados por motivos económicos?

- No se si asumir es la palabra. Al final cuando vas dando pasos desde cadete hacia arriba no piensas en el momento en que tengas que irte. Sólo piensas en que llegue la oportunidad de jugar en el primer equipo. La filosofía de la Penya siempre ha sido crear jugadores y por desgracia se ha tenido que deshacer de muchos. Es sólo un equipo de baloncesto que no tiene el impulso económico de otros y eso es complicado. Quizá llegue el momento en el consiga encontrar la solvencia económica para mantener a los jugadores.

- Badalona es una cantera global, también en los banquillos.

- Eso es verdad. Badalona no es cantera sólo de jugadores sino de entrenadores. En Valencia está Pedro Martínez que es uno de ellos. Eso pasa porque Badalona es una ciudad de basket. Se palpa en todos los rincones. Se respira basket, todo el mundo entiende y juega ya sea a un nivel más alto o más bajo.

- ¿Le han hablando de L´Alqueria del Basket?

- Cuando firmé el contrato tuve la oportunidad de conocer el proyecto de L´Alqueria. Me lo enseñaron y la verdad es que es espectacular. Creo que va a ser algo muy bueno para le baloncesto base para la cantera de toda la Comunidad Valenciana.

- ¿En los vestuarios se habla del preocupante descenso de jugadores españoles en la ACB?

- Es algo que se habla porque creo que se debería apostar más por los jugadores españoles. Creo que al final damos rendimiento y eso es lo importante.

- ¿La selección es un sueño o un objetivo?

- La selección es un sueño donde tengo muchas ilusiones puestas. Trabajo por ello. Comenzar yendo a las concentraciones en verano es un aliciente para seguir trabajando porque cuando convives con jugadores tan grandes siempre aprendes. Me queda mucho trabajo por delante para llegar a ese nivel pero lucharé muy fuerte para conseguirlo.