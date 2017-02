Rafa Martínez: «Han pasado demasiadas cosas en Vitoria»

Rafa Martínez es una de las voces más autorizadas del vestuario del Valencia Basket. No sólo por el brazalete de capitán, sino porque junto a San Emeterio y Sato forma parte del núcleo duro de las entrañas de la Fonteta. El día después de la dura derrota ante el Real Madrid en la final de Vitoria, el catalán dio la cara. No es de los que se esconde. Para hablar claro de todo lo que ha ocurrido en el Buesa Arena: «Sabemos todos lo que pasó. En el robo de balón de Sastre pasó lo que no tiene que pasar, que sean más protagonistas los árbitros que el baloncesto. En esta Copa del Rey han pasado demasiadas cosas», reflexionó en Gestiona Radio Valencia. Martínez mandó un mensaje muy claro al colectivo arbitral de la ACB, al comentar la jugada más protestada por el Valencia Basket (la antideportiva no señalada de Taylor a Dubljevic con 95-91 a veinte segundos del final): «La antideportiva la vi clara, se vio claro pero decidieron no pitarla. También pasó en los cuartos con el Andorra. Tienen que mirarlo y reflexionar para mejorar. Ya que nosotros lo hacemos supongo que ellos también lo tienen que hacer. Tienen que darse cuenta que pueden mejorar».

Desde hoy, el conjunto taronja quiere pasar página puesto que lo que le viene por delante es más importante que la Copa y el equipo debe rescatar lo positivo de Vitoria «porque lo más importante no es el resultado sino que nos tenemos que sentir orgullosos por la actitud del equipo y el juego que hemos desplegado». Martínez se quedó con la imagen del vestuario del Buesa tras la derrota «donde vi gente muy jodida» pero que ese dolor sirve para unir más: «Somos un grupo que nos llevamos muy bien. Cuando llegas, no puedes y luchas por un club y una ciudad que te importan pues te duele. Tenemos que ser optimistas porque seguramente van a pasar muchas cosas buenas estas temporada».