Lágrimas de campeón

Fernando San Emeterio es el único jugador de la plantilla del Valencia Basket que sabe lo que es ganar un título nacional. En concreto dos, la Copa del Rey de 2009 y la ACB de 2010. Ambas con la camiseta del Baskonia. Pese a ello fue de los más afectados sobre el parquet del Buesa Arena el domingo tras perder la final frente al Real Madrid por 97-95. Nadie podía consolar al cántabro, que a sus 33 años sabe que las oportunidades hay que cogerlas al vuelo. Otro veterano de raza se dio cuenta de la situación, Andrés Nocioni. El argentino coincidió en su última etapa en Vitoria con 'San Eme' y no dudó en abandonar durante unos segundos la celebración de su equipo para ir a abrazar a su amigo. Sin duda, una de las postales más bonitas de la Copa del Rey 2017. Con tanta polémica arbitral que ha manchado una de las ediciones con más calidad de baloncesto de la historia del torneo, bueno es poner el foco en los detalles que de verdad hacen grande el deporte de la pelota naranja.

«Estas cosas siempre se ven con más perspectiva cuando pasan los días porque en las horas posteriores a perder una final te cansa escuchar lo de la cabeza alta. Es un poco siempre lo mismo», reflexiona el alero a LAS PROVINCIAS una vez pasado el trago. Es el único lamento de la conversación, puesto que si en algo es experto un veterano que ha saboreado la gloria y también la decepción de perder alguna final es que lamentar lo segundo no te lleva a ningún lado: «El equipo hizo un gran esfuerzo en la Copa y eso lo tenemos que utilizar para seguir trabajando y creer en lo que estamos haciendo para estar preparados la próxima vez que tengamos una oportunidad de luchar por un título».

San Emeterio tiene muy claro que el gran objetivo de la temporada es el que comienza la próxima semana ante el Khimki. El Valencia Basket está a seis victorias de conseguir su cuarto título europeo y un billete para la Euroliga, donde dispondrá de hasta dos balas en cada una de las tres eliminatorias en la Fonteta. «El primer objetivo de la temporada siempre es la Copa y hemos llegado a la final. Eso ya está ahí. La semana que viene encaramos los cuartos de final de la Eurocup con el Khimki y ese tiene que ser nuestro objetivo en los próximos dos meses. Tenemos que intentar ganar la competición», sentencia. Va más allá «puesto que cuando termine la Eurocup hay que seguir mirando hacia delante porque llegarán las eliminatorias por el título en la ACB. Tenemos que mejorar e ir paso a paso para intentar enganchar algo». En la Liga Endesa también se pondrá en juego una plaza para la Euroliga, que la conseguirá el mejor equipo clasificado sin licencia, pero el taronja insiste en el objetivo europeo: «Para jugar la Euroliga el camino más directo, porque es el primero que tenemos, es ganar la Eurocup. Para eso tenemos que recomponernos de lo ocurrido en la final y proyectar de forma positiva el trabajo que estamos realizando y que plasmamos en la Copa. Tenemos que ir a por ella porque si la ganamos nadie nos va a quitar estar el la próxima Euroliga».

San Emeterio tuerce el gesto cuando se le pregunta sobre la polémica arbitral. Repasando su trayectoria, nunca le ha gustado poner el foco ahí «ya que las cosas vienen como vienen y no hay que darle muchas vueltas porque no las puedes cambiar. Tienes que mirar siempre hacia delante y no quedarte en excusas». Eso sí, reconoce que la antideportiva se vio «clara» y recuerda que todos los actores del basket tienen que trabajar centrados: «No se si los árbitros han pagado la presión pero en una Copa del Rey cualquier error, tanto de un jugador, entrenador o árbitro, se acaba pagando».