Una Supercopa para la Fonteta

Un evento como la Copa del Rey sirve para mucho más que la disputa de un título oficial. Va más allá de la pista y llega a los despachos. La ACB como patronal sigue muy de cerca el crecimiento del proyecto del Valencia Basket, con la apertura de l'Alqueria del Basket prevista para el último trimestre de este año como guinda del pastel. El club quiere que su puesta de largo este rodeada del mayor número de eventos posibles. Con la imposibilidad de albergar una Copa del Rey por motivos de aforo, al menos así lo dicta la lógica de la competición en los últimos años, la Supercopa sí que es una posibilidad a partir de 2018, puesto que la de 2017 ya está cerrada en Las Palmas dentro del acuerdo que se ha llegado con el Cabildo de Gran Canaria.

Francisco Roca, presidente de la ACB, y Paco Raga han aprovechado estos días en Vitoria para charlar e intercambiar impresiones. Un acercamiento en el que también ha participado Esteban Gallego, gerente del Valencia Basket. El propio Roca, en declaraciones a LAS PROVINCIAS, reconoció que llevar una Supercopa a la Fonteta es una posibilidad que está barajando: «Una Copa del Rey en Valencia nunca digo imposible, pero es más complicado. Cuando el pabellón es pequeño nos obliga a hacer unos sacrificios a la hora de tener gente visitándonos. Pero bueno, la Supercopa en cuanto Valencia exprese interés estamos dispuestos a escuchar. Creo que tiene interés pero todavía no nos hemos puesto a hablar de forma detallada. Lógicamente lo vamos a contemplar, faltaría más». Cuidando las palabras para no 'pillarse los dedos' pero dejando claro que la opción de la Supercopa en la Fonteta a partir de 2018 es una seria posibilidad.

El presidente de la ACB considera que la Copa del Rey «es el evento que tenemos por bandera en España», un aspecto que se ha refrendado en la cita de Vitoria: «Vista la calidad que hemos tenido demuestra que estamos en uno de los mejores momentos de la ACB. Aquí en Vitoria la Copa es un evento muy importante, la ciudad se vuelca y para las 8.000 personas que han venido desde fuera a disfrutar la Copa es una experiencia formidable».

«L'Alqueria es un ejemplo para el baloncesto mundial», avisa Francisco Roca

Francisco Roca pone gesto serio cuando se le pregunta por el pulso con la FIBA, aunque considera positivo que se haya rebajado el nivel de tensión: «Estoy contento de que no tengamos ahora los problemas que tuvimos antes de verano, las amenazas a las federaciones, las amenazas de sanciones... todas estas cuestiones creo que estaban fuera de lugar y no es la forma de intentar buscar acuerdos». Eso sí, el acuerdo entre todas las partes aún está lejano «porque tenemos que decidir sobre el formato y la relación de las competiciones entre ellas. Eso es necesario porque afecta de manera directa a la configuración de los calendarios de las ligas domésticas. Nosotros estamos preocupados, junto a nuestros colegas italianos, franceses, alemanes, rusos... estamos preocupados por cómo va a evolucionar todo esto porque no nos olvidemos que la próxima temporada empiezan las ventanas FIBA, con cuatro parones de la competición. Dos de ellos en nuestra liga regular, otro de en el mes de junio, y eso es una presión enorme sobre los calendarios».

El presidente de la ACB, al mismo tiempo, considera que la importancia de la construcción de l'Alqueria del Basket va más allá de lo que va a suponer para la entidad de Juan Roig: «Creo va a suponer un antes y un después en los recursos que los clubes de la Liga Endesa asignan a sus canteras y a la promoción de los jugadores nacionales, de jugadores formados aquí. Es un ejemplo, y no solo para España, sino para el baloncesto mundial porque los recursos que se están poniendo en l'Alqueria, en Valencia, es algo que no se ve fácilmente en otro sitio. Creo que va a ser un motor de generación de talento deportivo espectacular y seguro que veremos los resultados en muy poco tiempo». El proyecto de la ciudad deportiva del Valencia Basket se ha expuesto durante la Copa del Rey en la Fan Zone, junto a la exposición de los treinta años del club.