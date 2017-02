Scariolo: «Valorar el trabajo sólo por los títulos es reacción de aficionado»

Sergio Scariolo (Brescia, 1961), fue testigo de excepción de la final entre el Valencia Basket y el Real Madrid. El seleccionador nacional ha presenciado la Copa, donde ha tomado buena nota de la explosión de Pierre Oriola, el crecimiento de Joan Sastre o el gran momento de veteranos como Fernando San Emeterio.

-¿Qué hubiera supuesto el título de Copa para un proyecto como el de Valencia Basket?

-Un título siempre da entusiasmo, calor y reafirma un proyecto. Lo más complicado es tener la sensación de ir en la dirección correcta sin tener el respaldo de un título. Aunque sea sólo a nivel emocional, un trofeo ayuda mucho. A todos, a los que tienen que poner dinero y a los aficionados. Es algo que revitaliza. Lo difícil es seguir invirtiendo cuando no llegan los títulos. Eso tiene mucho valor.

-¿Es injusto que se hable de éxito o fracaso tan sólo si se gana una final, que el trabajo no cuente?

-Bajo ningún concepto alguien con dos dedos de frente puede razonar así. Seguro que nadie dentro del Valencia Basket piensa de esa manera porque esas son reacciones de aficionado y lamentablemente en ocasiones de los medios de comunicación que alimentan esta manera de pensar. El del entrenador es un trabajo de resultados pero la capacidad de valorar el trabajo más allá del resultado es lo que distingue a los grandes aficionados, directivos y periodistas de los que son del montón.

-¿Cómo ha visto la evolución del conjunto taronja en el torneo?

-El primer partido ya fue una prueba importante para ellos, por el antecedente de lo ocurrido hace un año y porque son dos equipos que juegan muy bien al baloncesto. Además, fue un partido donde por fin pude ver algunos jugadores españoles que tenía ganas de volver a ver en directo. Tienen muchos seleccionables y eso es algo a valorar.

-¿Se afronta de forma diferente el seguimiento de la Copa siendo un entrenador o un seleccionador?

-Al final de lo que se trata es de almacenar conocimientos y es algo que hago todos los días viendo en el ordenador los partidos del día anterior o, si puedo, en directo. En la Copa del Rey es bueno venir porque es cierto que además de ver a los tuyos puedes ver algunos jugadores que efectivamente pueden ser rivales. Ver los partidos en directo te permite no perderte detalles del lenguaje corporal.

-¿Qué opina del granero actual del club, donde tiene desde veteranos como San Emeterio o Rafa Martínez a jóvenes como Oriola que ha bordado su primera Copa?

-Fernando San Emeterio ha sido un jugador decisivo en los éxitos de la selección y tiene un lugar privilegiado en mi corazón porque además de ser un excelente jugador es una persona de altísimo nivel. De Sastre y Oriola que puedo decir es que son dos jugadores que estamos siguiendo de forma directa.

-¿Piensa que se equivocó en algún aspecto de la toma de decisión de cortar a San Emeterio a última hora para los Juegos de Río?

-Fue una situación dolorosa desde un punto de vista personal pero, en ningún momento tuve la sensación de que tenía que haber tomado otra decisión deportiva. Por una razón, que el criterio fue anagráfico en el momento en el que tenemos jugadores que ya están en la NBA y tienen por delante diez años de selección y que de alguna manera, a igualdad de nivel, tenemos que darles un punto de prioridad. Así se lo transmití. Dicho esto, fue un momento muy complicado a nivel personal y humano. No técnico porque cuando tomas una decisión no puedes dar marcha atrás. Cuando te toca dar una mala noticia a alguien al que le tienes cariño es más duro.

-¿Tiene opciones de volver? Él y Rafa Martínez están haciendo una grandísima temporada.

-Están los dos en un nivel muy alto esta temporada, eso es verdad. Las puertas no las cerramos para nadie porque estamos hablando de grandes jugadores. Es cierto que la idea de la Federación es intentar mirar hacia delante, pero esto no quiere decir que no estemos atentos al rendimiento de los veteranos.

-¿En que se basa para elegir?

-No elegimos a los jugadores sólo en función de la temporada que hacen sino que funcionamos como un equipo que tiene su cantera pero que también puede fichar, dando una oportunidad a algún jugador que no haya estado antes y pueda incorporarse. El equipo tiene una identidad precisa, marcada, y lo que tenemos es que elegir a los jugadores que encajan mejor en esta idea.

-¿Las ventanas van a ser clave?

-Ese va a ser un aspecto que va a marcar. En noviembre hay ventana de selecciones y sabemos que no podremos contar con los jugadores que están en la NBA. Eso hace que tengamos que ampliar el abanico y el rango de observación.

-¿Qué visión tiene del pulso que está sufriendo el baloncesto europeo entre la FIBA y la Euroliga?

-Es una situación complicada y la tristeza para mí es que dentro de estos problemas de supervivencia, de lucha de poder o de choque de modelos un aspecto tan decisivo como darnos cuenta de que vamos a tener un problema de producción de jugadores de formación pasa desapercibido. Estamos más pendientes de lo otro y lo preocupante es eso.

-¿Hay solución?

-Mi deseo y mi rezo es que esos problemas puedan quedar resueltos o, cuanto menos, aparcados en una 'paz armada' y que pueda haber un mínimo de entendimiento para que el tema de la formación de jugadores esté mucho más arriba en la agenda de los que pueden tomar decisiones e invertir. Las energías deben ir enfocadas ahí y no a las luchas de poder entre los distintos organismos. No es un problema de los clubes de cantera sino de Europa. Merece una respuesta seria y colectiva.

-¿Los políticos deben 'mojarse'?

-Los políticos primero espero que resuelvan sus problemas supuestamente gordos para tener un poco de tiempo para ocuparse del deporte. No creo que sean cosas menos importantes en las que están pero pasa el tiempo y alguien tiene que dar un paso para encontrar una solución.

-El modelo del Valencia Basket es de primer equipo y con L'Alqueria de futuro con la cantera.

-Ojalá hubieran más modelos como el del Valencia Basket, donde a la inversión del primer equipo se va a unir la construcción de una ciudad deportiva para la cantera. La gente del basket tendría que hacerle un monumento a Juan Roig por lo que hace y seguirá haciendo. Su sensibilidad hacia la base es importante, lo importante en estos casos es la constancia.