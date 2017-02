Mulero realiza una importante toma de contacto con el agente de Van Rossom

vitoria. La Copa del Rey siempre ha sido el pistoletazo de salida para la planificación de los equipos de cara a la próxima temporada, aunque es cierto que esta tónica se ha ido menguando en los últimos años. La crisis económica tuvo un efecto dominó, que comenzó congelando las ofertas de los clubes hasta no tener claros los ingresos para la siguiente temporada. En el caso particular del Valencia Basket no ha sido, evidentemente, por ese motivo. La entrada de Chechu Mulero a la dirección deportiva cambió algunos aspectos del modelo. El club prefiere esperar a final de temporada para negociar.

Mulero aprovecha las Copas, eso sí, para reunirse con los agentes de los jugadores que tienen contrato en vigor o que están próximos a terminarlo. Una de las conversaciones más prolongadas que ha tenido en el Hotel Lakua de Vitoria, el cuartel general de la ACB en la Copa, ha sido con el representante de San Van Rossom, Stefano Meller. La primera toma de contacto con el agente del belga es importante, puesto que el base ha superado su proceso de recuperación y vuelve a ser un jugador muy importante en la rotación. Con la incógnita abierta de lo que ocurrirá la próxima temporada con los tres bases con contrato, Van Rossom siempre ha contado en los planes de Valencia Basket.

Los ofrecimientos de jugadores también se han reducido con respecto a lo que, por ejemplo, sucedió en la primera final copera que disputó el entonces Pamesa Valencia en Vitoria. En aquella edición de 2000 el centro de operaciones era el hotel Canciller Ayala. Las reuniones entre directores deportivos y agentes eran constantes y a la vista de todo. Algo que aprovechaban los representantes de las estrellas para subir los precios. 17 años después de aquel 'mercado persa', se entablan más reuniones con un pintxo y una caña que dentro del hotel de la ACB .