Indignación taronja con los árbitros

La Copa del Rey de Vitoria 2017 comenzó con un campo atrás y acabó con una antideportiva no señalada. Algo triste, pero no si se ve con la camiseta del Valencia Basket o del Morabanc Andorra. Es triste porque uno de los mejores torneos a nivel deportivo de los últimos años va a recordarse por los errores arbitrales. Eso no es bueno para el producto puesto que, al final, más de 8.000 aficionados se desplazan cada año a cada sede para vivir una fiesta del deporte. Y el deporte es para los deportistas. La antideportiva no señalada a Taylor sobre Dubljevic con 95-91 en el marcador encendió a la directiva del Valencia Basket. Tanto fue así que el propietario Juan Roig no quiso bajar a la zona de vestuarios hasta tranquilizarse. Lo hizo rodeado de su familia, con el apoyo de su hermano Fernando y de Ximo Puig. El presidente de la Generalitat calcó el lenguaje textual del máximo accionista, que no quiso hacer declaraciones para no arrepentirse de nada de lo que pudiera decir.

El que no tuvo problemas en dejar clara su postura fue el propio Puig: «La jugada polémica era decisiva. Lo ha visto todo el mundo por televisión. No estamos llorando, cualquiera puede ver que objetivamente lo que ha ocurrido». Víctor Luengo se salió de la zona de palco para tranquilizarse, pero la cara del capitán que levantó el título en Valladolid hace casi veinte años lo decía todo. «Desde fuera ha sido una antideportiva clarísima», sentenció.

La gota que colmó el vaso fue la última jugada, en la que Van Rossom tuvo 0,9 segundos para hacer el último tiro. La revisión del vídeo demostró que cuando Sastre tocó el balón y los árbitros indicaron un campo atrás restaban 1,7 para el final, el tiempo con el que debería haberse iniciado esa jugada.

Los partidos entre el Valencia Basket y el Real Madrid siempre son calientes desde que ocurrió el famoso 'caso Slaughter'. El último precedente en la Liga Endesa acabó con una queja formal por parte del conjunto valenciano por el cambio de criterio en la segunda parte de ese partido, después de que Pablo Laso se quejara al descanso en los micrófonos de Movistar Plus sobre los tiros libres de más lanzados por el Valencia Basket. Pedro Martínez le contestó al finalizar el encuentro y, como sólo le cayeron a él todos los palos mediáticos y en redes sociales, ayer optó por no querer entrar en la polémica. Esa labor la ejerce, de forma contundente, el director deportivo.

«Ahora y hace cinco años»

Ayer no era momento de montar ningún sainete, ni de elevar ninguna queja cuando un equipo está celebrando un título que se ha ganado en la pista. Las quejas se pueden trasladar de muchas maneras y antes de que el Valencia Basket abandonara anoche Vitoria, el equipo volvió en avión a casa, el club tuvo tiempo de conversar con varios altos cargos de la ACB, tanto a nivel organizativo como arbitral. La presión que han tenido los colegiados desde el ya famoso 'era campo atrás' ha sido muy alta durante la Copa. Mulero no tuvo problemas en reconocer que el error de esa acción de Taylor sobre Dubljevic fue determinante sobre el resultado final y el título blanco: «Nos duelen las derrotas. No tengo ninguna duda de que ha sido una falta antideportiva. No hablamos de un error normal sino de uno en un partido tan trascendente y en los minutos finales. Esta temporada no se ha cambiado el criterio con ese tipo de jugadas. Es antideportiva ahora y hace cinco años».

El cuerpo técnico quiso aislarse de la polémica. Una decisión ponderable e inteligente puesto que, al final, esos mismos árbitros son los que van a tener que seguir dirigiendo sus partidos en la Liga Endesa. Donde estará en juego el gran objetivo del club esta temporada, que no es otro que clasificarse por méritos deportivos para disputar la próxima edición de la Euroliga, ese debe ser el verdadero rumbo que debe tomar el equipo.