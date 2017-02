«Hemos sido fieles a lo que queremos»

Pedro Martínez abandonó el pabellón Fernando Buesa Arena con la cabeza bien alta. Con esa satisfacción de que, más allá del resultado negativo, había visto sobre la pista al equipo que deseaba. El entrenador del Valencia Basket ensalzó la labor de sus pupilos, destacando que no habían traicionado sus principios. El conjunto taronja acarició el segundo título de Copa del Rey de su historia, aunque regresó a casa sin rematar la faena.

Faltó la guinda. Sin embargo, Pedro Martínez celebró que el grupo no renunciara a su espíritu ni a su filosofía. «Ha sido un muy buen partido. Los dos equipos hemos jugado buen baloncesto. El Madrid ha tenido un acierto impresionante en momentos en que nosotros estábamos para darle la vuelta al partido, sobre todo de Jaycee y de Llull», admitió el entrenador taronja, quien defendió las señas de identidad de los suyos: «Nosotros creo que lo hemos hecho bien, con otra forma de mover el balón, pero el plan del partido lo hemos cumplido. Ha habido pequeños detalles, algún rebote, alguna pérdida... No hemos de estar contentos, pero sí debemos estar orgullosos del esfuerzos y de cómo hemos hecho las cosas. Hay que pensar en lo siguiente, porque esto no es el final de nada. Es una competición muy importante. Debemos penar que hemos perdido siendo fieles a lo que queremos ser, a cómo entrenamos y cómo jugamos. Si hemos de perder, prefiero perder así que ganar haciendo cosas que no nos sirven para ser mejores. Ese es el camino. Ahora es un momento duro, pero como dice Dubi, todavía tenemos dos competiciones por delante y tenemos que perseverar».

El preparador en absoluto se mostró crítico con sus jugadores. «No todo es ganar. Ahora estamos todos muy dolidos y a todos nos gustaría ganar. Les he dicho a los jugadores que estaba muy orgulloso de su trabajo. No les he dado la enhorabuena, porque la enhorabuena hay que dársela a los jugadores del Madrid. Pero sí decirles que creo que estamos en el buen camino. Sé que ahora esto suena duro, pero hemos de creer en lo que estamos haciendo, seguir apoyándonos y seguir trabajando. No podemos caer en el desánimo», insistió el catalán, quien considera que la actuación arbitral no influyó en el resultado.

«Yo creo que no hemos perdido por los árbitros. Los árbitros han tenido la honestidad de rectificar una decisión equivocada con el campo atrás. Seguro que se habrán equivocado en alguna acción del juego para los dos, como nos hemos equivocado todos. Ha sido un arbitraje honesto y con errores. Forma parte del juego», apuntó el catalán

Pedro Martínez mira hacia delante: «Todo se valora en función del resultado y lo entiendo. A nivel del vestuario creo que debemos poner en valor otras cosas. Estamos en una buena línea y tenemos que pensar en qué podemos hacer para mejorar, para la próxima vez estar un poquito mejor preparados. No mucho mejor preparados, yo creo que sólo un poquito puede ser suficiente. Pero eso pasa por el trabajo del día a día, por no entrar en pánico, por subrayar lo positivo que seguro que ha habido muchas cosas. También, poner en valor al rival. El Madrid es un gran equipo, ha jugado muy bien y ha tenido una muy buena mentalidad competitiva. A no rendirse y a ver si la próxima vez les podemos ganar».