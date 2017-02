El talismán del Buesa es el vestuario local

El deporte profesional tiene sus liturgias particulares, sus momentos en los que no todo se decide cuando un balón está en juego. Los equipos y los jugadores buscan encontrar sus estados de ánimo. Uno de los mayores secretos anoche en el Buesa Arena lo había conseguido muchas horas antes Alfonso Castilla. El delegado. Una de esas personas a las que no le apuntan los focos. Pero que suman. Vaya si suman. La plantilla quería conservar el vestuario local en el pabellón de Zurbano, el que se utilizó para conquistar el título de la Eurocup en 2010. Fue una petición de Rafa Martínez, que quería transmitir a sus compañeros la magia de esas cuatro paredes. La ACB y el Barcelona no tuvieron problema para el cambio. Un buen gesto, puesto que el conjunto catalán jugó ayer como local y le correspondía ese vestuario. La celebración volvió a ese recinto a partir de las once de la noche. El objetivo es que hoy la fiesta se desate en toda su magnitud.

En la grada de seguidores del Valencia Basket aparecieron las primeras lágrimas. No era para menos, tras el sufrimiento de la primera parte. El conjunto valenciano se ha labrado, todo hay que decirlo, una fama de 'pupas' en el torneo copero que le ha llevado a llegar a 2017 con tan sólo un título en las vitrinas. Algo que indica lo complicado que es ganar una Copa pese a que el club ha tenido grandes plantillas. Esos nervios al descanso llegaron también a la zona de palco, donde el presidente taronja se mostró muy contundente sobre el juego ofrecido por su equipo en la primera parte, con un mensaje claro también para el banquillo: «Peor no se puede jugar. Espero que ahora se tomen las medidas necesarias». En efecto, se tomaron. Esa tensión se transformó en una alegría total tras el triunfo. Pero con el freno de mano, puesto que aún queda el paso decisivo. El más importante.