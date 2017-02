Hambre de debutante

Jugar en la ACB y no disputar una Copa del Rey es como ir a comer una paella y que te hagan una mixta. Es decir, comes igual pero una copia. El Valencia Basket viaja hoy a Vitoria con dos debutantes para el torneo, Oriola y Kravtsov. Evidentemente, el más ilusionado con la cita es el catalán. No por estar más motivado sino que, como ocurre con todos los jugadores nacionales, ha crecido delante del televisor viendo uno de los torneos de baloncesto que más enganchan en Europa. «Mi primer recuerdo de la Copa es la de Málaga 2007, la que ganó el Barça con Jordi Trias como MVP. Tenía catorce años, hacía dos que jugaba a baloncesto y desde entonces es un evento que siempre he seguido», recuerda a LAS PROVINCIAS en el centro de la Fonteta. El de Tàrrega tiene claro que va a ser «un torneo especial» porque ha crecido como profesional escuchando historias sobre la Copa: «Me han hablado tantos años del ambiente que se vive que estoy deseando que estemos los cinco días».

Kravtsov habla de forma tan rotunda como lo es su juego en pista. ¿Mi expectativa para la Copa? «Es simple, ganarla». Y punto. El ucraniano reconoce que la cita que marca el ecuador de la temporada en España es uno de los más comentados fuera de nuestras fronteras: «En Europa se habla mucho de la Copa de la ACB. Es un torneo que siempre ha tenido mucho nivel competitivo y las imágenes que llegan son de grandes partidos y un ambiente increíble». El pívot tiene claro que el sistema de competición explica la dureza del torneo «porque para levantar el título tienes que ganar tres partidos en tres días fuera de casa. Va a ser un torneo muy duro para los ocho equipos, no sólo para nosotros. Es una competición muy bonita porque todos tienen opciones».

Ninguno de los dos quiere hablar de revancha con el Gran Canaria por lo ocurrido en la edición de 2016. Por cierto, ayer Luis Casimiro comenzó a calcar la táctica de Aíto de pasar toda la presión al Valencia Basket. El manchego lo hizo amparándose en el estado físico de su plantilla: «Me apena no entrar en una corriente de optimismo debido al estado de salud del equipo. Ahora mismo tengo una gran preocupación, porque hay cuatro jugadores con problemas físicos. Viajaremos con las dudas de Hollins, McCalebb, Rabaseda está cojo y casi descartado y Hendrix». Kravtsov no quiere varíar su discurso con esa información. «Tenemos que centrarnos sólo en ganar el partido de cuartos contra ellos», sentencia.

Oriola asiente escuchando a su compañero y apuntala ese sentimiento de la 'no revancha': «Está claro que los que jugaron aquel partido nos han hablado de él y es muy importante ganar para que no suceda lo mismo pero no hay que tomarlo como una revancha sino como un partido complicado. Les hemos ganados dos veces, les conocemos bien y lo que tenemos que hacer es jugar como en esos dos partidos». El catalán tira de cabalística para subir su nivel de ilusión: «El Pamesa ganó la Copa la primera vez que participó y ésta va a ser mi primera. Sería muy bonito compartir la misma sensación que en su momento tuvieron Luengo o Rodilla. Intentaré aportar toda la fuerza que necesite el equipo». ¿Ha soñado como celebraría el título?. «Cogería la primera botella de lo que sea y mojaría a todo el mundo como un loco. Me daría igual quien estuviera cerca». Y avisa al periodista: «Si llegamos a la final pon otra camisa en la mochila».