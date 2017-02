El Valencia Basket viajará mañana a Vitoria en busca del mismo sueño desde febrero de 1998, conseguir un título que acompañe en la vitrinas de la Fonteta al conseguido por el Pamesa de Miki Vukovic en Valladolid. Han pasado diecinueve años desde entonces, lo que explica por sí solo lo complicado de la empresa. La última edición del torneo fue muy amarga para los taronja, que remataron en A Coruña un mes para olvidar tras la eliminación en la Eurocup. Su verdugo, el Gran Canaria, será de nuevo el rival en cuartos. Albert Oliver, un viejo rockero que conoce a la perfección el club de la Fonteta, tiene claro lo que ocurrió hace justo un año. «El Valencia Basket llegó con mucha presión porque habían quedado eliminados en la Eurocup. Este año es una situación totalmente diferente porque han llegado como mejor equipo de la competición europea. Ya no es lo mismo», advierte a LAS PROVINCIAS poco antes de hacer la maleta para también viajar mañana a tierras vitorianas.

El catalán tiene el pálpito de que el partido del viernes «seguramente» no va a tener nada que ver con lo ocurrido en Galicia «aunque ojalá se repita el resultado», puntualiza con la mejor de sus sonrisas. El base del Herbalife Gran Canaria tiene claro que los jugadores taronja que perdieron aquel partido, siete puesto que Van Rossom estaba lesionado, van a recordar lo ocurrido en el Coliseum en las horas previas: «Seguro que se van a motivar con lo que ocurrió. Eso es algo que lo llevas en la mochila y que, cuando se presenta una oportunidad, lo quieres soltar. Todos nos motivamos con lo que creemos que nos puede ayudar y seguro que lo tendrán en la memoria». Eso sí, quita hierro al asunto: «La Copa no es una revancha porque somos diferentes equipos pero será especial para ellos».

El ensayo general del encuentro, el pasado 28 de enero, a buen seguro que servirá a Pedro Martínez y Luis Casimiro para pulir detalles. «Los partidos entre nosotros siempre son intensos», sentencia un Oliver que tiene claro el camino que tienen que corregir: «Nos costó meternos un poco en el primer cuarto pero a partir ahí estuvimos mejor, dimos la vuelta al marcador pero al final no pudimos ganar porque fueron mejores. Seguramente que veremos un partido duro, difícil y disputado. Nosotros esperamos llegar al final con opciones y que sea un partido cerrado». El duelo puede repetirse en las semifinales de la Eurocup y el base tiene claro que su corazón es taronja si no se cruzan: «Si no la ganamos nosotros espero que lo hagan ellos. Es un equipo muy sólido y que juega muy bien».