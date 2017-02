«Es una vergüenza que el Valencia Basket no esté jugando en la Euroliga»

Salvador Guardia Ramos (Burjassot, 1974) es desde el pasado mes de noviembre el director deportivo del Tecnyconta Zaragoza y adjunto a la gerencia. Una vuelta a los orígenes, puesto que el entonces CAI Zaragoza fue el club que le abrió la puerta de su equipo junior en 1991 para que llegara a profesional. Tras despuntar en el colegio Juan XXIII, siendo coetáneo de Javi Viguer, pasó por el Llíria antes de emprender viaje a tierras aragonesas. Ayer, cosas de la vida, Guardia y Viguer volvieron a reencontrarse en la Fonteta, puesto que el que fuera alero del Pamesa formó parte del jurado del concurso de mates amateur que ha organizado el Valencia Basket.

En Zaragoza también ha recuperado una parte de su pasado con la presencia de Andreu Casadevall, técnico del primer equipo del Ferrys Llíria cuando formó parte de las categorías inferiores del club edetano y con el que llegó a compartir vestuario en 1995, durante su primer año completo como profesional, en las filas del Grupo AGB Huesca. Llegaron a tener un tercer reencuentro, durante unos meses, en 1997 en Fuenlabrada. Dos décadas después, Salva Guardia se ha convertido en el jefe deportivo del técnico de Santa Coloma de Gramanet, tras formarse durante dos años en una agencia de representación en la captación de nuevos talentos.

El exjugador de Burjassot aprovechó ayer el viaje a Valencia para saludar a amigos y recordar que no guarda ningún rencor por no haber podido defender la camiseta del Pamesa en ningún momento de su carrera. «En Zaragoza es donde comenzó todo hace veintiséis años y volver ha sido como cerrar un círculo», manifestó en declaraciones a Gestiona Radio Valencia. Durante sus casi dos décadas como profesional ha tenido que contestar en muchas ocasiones a la pregunta de por qué nunca fue profeta en su tierra. «Las cosas pasan porque tienen que pasar. Es verdad que alguna vez lo he pensado y puede que sea raro pero siempre encuentras respuestas. Creo que mi manera de jugar ha tenido que ver. Nunca he sido un jugador atlético y el Valencia siempre ha buscado en mi posición jugadores atléticos. Siempre han tenido en la Fonteta cincos potentes y saltarines», reconoció antes de rememorar los jugadores que han pasado durante sus años como profesional en su puesto en el Pamesa y concluir, habla ya como un hombre de despachos, que la apuesta de este tipo de juego interior le acabó saliendo bien a la entidad de Juan Roig: «Es una filosofía acertada y comprensible».

El director deportivo del Tecnyconta Zaragoza tiene claro que el crecimiento de los taronja en los últimos años se merece el premio, por méritos deportivos, de disputar la máxima competición continental. Lo expresa de una forma contundente: «Es una vergüenza que el Valencia Basket no esté jugando en la Euroliga. Es la realidad, creo que se merecen estar ahí por todo, por el ambiente del pabellón, la organización y el nivel deportivo que están demostrando».

En la casa de los Guardia Ramos el Valencia Basket es un tema de conversación. No en vano, su hermano David forma parte del equipo de Liga EBA. El exjugador tiene muy claro que el secreto de la fórmula deportiva de los taronja se sustenta en la figura del técnico y del director deportivo: «Tienen un gran entrenador, un número uno como es Pedro Martínez, y una gran plantilla muy bien confeccionada por Chechu Mulero. Creo que tienen los mejores jugadores nacionales después del Real Madrid y eso le da un empaque impresionante al equipo». ¿Renovaría por tanto a Pedro Martínez?. Sonríe. «Bueno, eso son cosas internas. A mi me encanta pero Mulero sabe muy bien lo que se hace. Creo que el Valencia Basket tiene las espaldas muy bien cubiertas».