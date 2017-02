«El año pasado llegamos mal físicamente a la Copa del Rey»

Pedro Martínez declaró tras la abultada victoria ante el Tecnyconta Zaragoza que su primera sensación fue que el resultado era «un poco engañoso» porque el partido no se rompió hasta los últimos minutos: «Ha habido momentos en los que estábamos ganando y el partido no estaba decidido. El Zaragoza en los tres primeros cuartos ha estado a una distancia en la que no hemos visto el partido ganado. Creo que nos hemos pasado bien el balón, con 26 asistencias, y muchos pases buenos que no acabaron en canasta. En defensa estuvimos bien en los últimos tres cuartos».

Con la Copa del Rey a la vuelta de la esquina el técnico reconoció que más allá del aspecto anímico tras lo ocurrido en la Eurocup en 2016, el gran cambio para la edición de Vitoria es el físico: «El año pasado llegamos físicamente mal a la Copa del Rey, con jugadores que en los días previos no pudieron entrenar, y además San Emeterio se lesionó allí. Aparentemente ahora no tenemos ningún problema y esto es más positivo que la temporada pasada. La Copa es una competición diferente, ahora tenemos que centrarnos en afrontar los cuatro entrenamientos que tenemos antes del partido ante el Gran Canaria y vamos a intentar aprovecharlos para seguir mejorando, ajustar cosas y a ver dónde nos pone la competición».

Sobre la mentalidad con la que su plantilla afrontó un partido que suele ser trampa, el previo a la Copa, destacó la seriedad sobre la pista: «A los jugadores no hay que decirles las cosas, hemos respetado al máximo al rival y los jugadores han tenido un muy buen espíritu de respeto ante un equipo que juega buen baloncesto y nos podía poner en problemas. Hay que tener buena mentalidad, la hemos tenido, y estoy bastante satisfecho de las rotaciones. Hemos sido superiores en ritmo, en cambios y esto les ha agobiado tras una buena puesta en escena. Con siete u ocho jugadores quizá nos hubieran podido ganar». Martínez no quiso acabar sin dejar claro que cada partido deja cosas por pulir: «No podemos perder un mínimo de espíritu crítico. Siempre hay detalles que los entrenadores y jugadores vemos y que son cosas que podemos mejorar».