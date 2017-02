El Valencia Basket se lleva el derbi ante el Claret y da un golpe para creer en la salvación

valencia. La Fonteta vibró sin necesidad de que saltaran a la pista los hombres de Pedro Martínez. Ayer era el turno de Branka Lukovic, Esther Sáez y compañía. Más de 1.000 aficionados dieron color a las gradas y vivieron con tensión el desenlace de un apasionante derbi femenino. El Valencia Basket y el Picken Claret protagonizaron un encuentro que sirvió para rememorar el ambiente de la época dorada. Las taronja, que afrontaban el duelo como una final, se adjudicaron una victoria que les permite reforzar su fe en la permanencia. Las de Carles Martínez, en cambio, cuentan con cierto margen de error. Apretaron en la segunda parte y forzaron la prórroga, pero no lograron culminar la remontada.

La cita despertó expectación. Vicente Solá y Paco Raga, presidente y consejero delegado del Valencia Basket, respectivamente, no se perdieron el partido. Tampoco lo hicieron los jugadores del primer equipo masculino Dubljevic, Van Rossom y Sato, quien acudió junto a su familia. Y el espectáculo en absoluto decepcionó.

El Valencia Basket, con Virginia Sáez acertadísima en el tiro, comenzó encarrilando el choque. La garra defensiva y la velocidad en los ataques permitió a las de José Antonio Canales poner muy pronto una renta de diez puntos (20-10). Necesitaban un triunfo para recuperar la confianza en la salvación. Sin embargo, el Picken Claret, por encima de la zona roja, fue imponiendo su oficio y madurez paulatinamente. Se llegó al descanso con 35-30.

En el tercer cuarto, el choque se tornó algo más espeso, con demasiados errores en el lanzamiento por parte de los dos equipos. Pero el Claret, liderado por Esther Sáez, mostró aplomo en momentos clave y fue recortando la distancia.

El Valencia Basket perdió frescura, aunque se aferraba a los destellos de Kristina Rakovic, quien no estaba al cien por cien por una lesión, y al poderío de Lukovic en el rebote. En los cinco minutos finales, las taronja, noqueadas, sólo lograron dos puntos. El Claret, más firme, aprovechó para poner el 50-50 a falta de un par de minutos. Entonces, en los últimos segundos, Carla Díaz dispuso de dos tiros libres decisivos para llevarse el botín de la Fonteta. Sin embargo, con el clamor del público, no metió ninguno. Prórroga. Los jugadores del Zaragoza, que hoy se miden a los de Pedro Martínez en ACB, se encontraban a pie de pista viendo el partido. Cuando acabase, debían iniciar su entrenamiento. No perdieron detalle durante la espera.

El Valencia Basket recobró la lucidez necesaria para alzarse con el triunfo (63-59). Final de infarto. Eso sí, el Claret se lleva el average, algo a lo que estaban muy atentos ambos equipos, ya que comparten objetivo. En octubre, los de Carles Martínez ganaron por 59-50.

«Sabíamos que iba a ser un partido intenso y es lo que nos hemos encontrado. Al final, a cara o cruz, el Valencia Basket se ha llevado el partido», admitió Carles Martínez. Mientras tanto, José Antonio Canales respiraba aliviado. «Es una victoria que era esencial para seguir compitiendo y pensando en mantener esta plaza. Este partido era una súper final», comentó el técnico taronja, fascinado con la atmósfera: «Me ha parecido bonito ver la Fonteta con un ambiente de basket femenino. Esto hacía muchos años que no pasaba. Ha sido impresionante».