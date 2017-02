Último ensayo para la Copa con la mente puesta en la ACB

valencia. El Valencia Basket recibe al Tecnyconta Zaragoza tres días antes de viajar a Vitoria para disputar la Copa. Un enunciado que puede resultar sencillo pero que no lo es, por muchas razones. Las jornadas previas al torneo siempre son especiales para los ocho participantes y más, hay que ser sinceros, para los equipos que la afrontan con ese cosquilleo del que se siente con posibilidades. Algo que el conjunto valenciano no consigue desde 1998, en su primera participación. Lo que da a entender la complejidad del reto. Para afrontar un partido así todos los técnicos buscan su particular 'santísima trinidad', por este orden; ganar el encuentro, que ningún jugador se lesione y hacer un buen baloncesto. Las dos primeras son las que pueden tener un efecto colateral negativo, por lo que hallar el equilibrio perfecto que permita conseguir la victoria es la clave que todo el mundo busca antes de afrontar una Copa.

La dificultad del partido para el Valencia Basket aumenta puesto que su rival no participará en la edición de Vitoria. El conjunto aragonés llega a la Fonteta con la intención de afrontar su parón competitivo con una victoria que le haga acelerar de la zona de peligro. Los hombres de Casadevall están caminando toda la temporada por el tramo medio-bajo de la tabla, esa que hace que matemáticamente el playoff sea posible... pero que el infierno del descenso esté a tan sólo dos victorias. Una raya que marca el Obradoiro con cinco triunfos. Eso sí, la baja de Henk Norel por un esguince de tobillo les va a poner más complicada la empresa, puesto que en Berlín quedó demostrado que uno de los puestos donde el conjunto taronja está sacando ventajas en las últimas semanas es en el de cinco. Si Dubljevic y Kravtsov, que se enfrenta a su exequipo, están al nivel que vienen exhibiendo se le puede hacer la mañana muy larga a Fotu y Jelovac.

Los dos equipos llegan con una dinámica opuesta en la Liga Endesa. El Valencia Basket ha ganado cinco de sus últimos siete partidos, las dos derrotas frente a Barça y Real Madrid, mientras que el Tecnyconta ha perdido cinco de los últimos siete, aunque una de las dos victorias la consiguió la pasada jornada frente al Real Betis en el Príncipe Felipe. La dirección de Tomàs Bellas, que tan bien conoce Pedro Martínez, y los puntos de Gecevicius, son claves en las victorias mañas mientras que la utilización del gigante Benzing como tres ya fue un dolor de cabeza para los taronja en la primera vuelta... aunque consiguieron desactivar esa amenaza.

El Valencia Basket no opta a subir ningún puesto en la tabla en esta jornada, puesto que tanto el Real Madrid como el Iberostar Tenerife la comenzaron con dos triunfos de ventaja, pero los taronja están disputando una carrera de fondo en la segunda vuelta. Su objetivo es lograr ser cabeza de serie, al menos, en la primera ronda del playoff. Dejando de lado la Eurocup, donde los valencianos están a seis victorias de asegurar un puesto en la Euroliga, la plaza que está en juego por méritos deportivos en la Liga Endesa (que se llevará el mejor equipo sin licencia) es el gran objetivo del club.

Una de las claves del buen momento deportivo de los valencianos es la fortaleza de la Fonteta, donde tan sólo ha perdido dos partidos en lo que va de curso. Fueron, además, en los primeros días de clase ante el Real Madrid y el Hapoel. Desde entonces, tan sólo conocen la victoria. El dato comparado es contundente. El balance como local de los taronja es 8-1, el segundo mejor de la ACB, mientras que el balance como visitante de los maños es 1-8, el segundo peor. Para equilibrar esa estadística los de Casadevall presentan unos buenos números en Valencia, donde han ganado dos de sus últimos cuatro partidos.

El Tecnyconta es el equipo de la Liga Endesa que más faltas recibe y más tiros libres lanza u anota. Un dato que revela que presentan un ataque agresivo. Por contra son el peor equipo en el lanzamiento triple (30%). Un dato que, sin duda, atacarán los taronja que son uno de los conjuntos que mejor defiende a sus rivales en ese apartado. Con las fiestas josefinas también a la puerta de la esquina, las falleras mayores de Convento Jerusalén realizarán el saque de honor de un duelo liguero con sabor a Copa.