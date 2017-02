La derrota del Barça sube al Valencia Basket a la tercera plaza

El Valencia Basket ascendió a la tercera plaza de la ACB, pese a gozar de jornada de descanso, tras la derrota del FC Barcelona en el Palau frente el Bilbao Basket (68-76). El conjunto de Bartzokas volvió a evidenciar la irregularidad que está demostrando esta temporada y sucumbió ante el equipo de Carles Duran tras un último cuarto muy serio del equipo vasco, que se llevó la segunda victoria de su historia en el feudo blaugrana. Un parcial de 5-13 en el inicio del periodo decisivo fue la primera clave. Eriksson llegó a tener un triple para empatar pero Mumbrú sentenció el partido.

Quien no baja el pistón es el Iberostar Tenerife, que ya se ha ganado el derecho a que se deje de halar de equipo revelación a realidad absoluta de la ACB. Los tinerfeños no dieron opción al Joventut en La Laguna (89-75) en una actuación coral (106-68 en valoración) y llegarán a la Copa del Rey al menos en la segunda plaza, puesto que aventajan en dos victorias al Valencia Basket. Eso sí, con un partido más. El equipo de Vidorreta fue durante unas horas el líder de la Liga Endesa pero el Real Madrid recuperó su plaza de privilegio al no conceder ninguna opción al UCAM Murcia de Katsikaris en el partido que cerró la jornada.