Sastre: «El descanso nos debe ayudar a corregir detalles y hacerlo mejor»

valencia. Joan Sastre aprovechó ayer el día libre concedido por Pedro Martínez para apadrinar un acto en el colegio Imperial de Niños Huérfanos de San Vicente Ferrer de San Antonio de Benagéber, donde impartió una charla sobre los valores de la Cultura del Esfuerzo acompañado por el delegado del primer equipo, Alfonso Castilla y el exjugador del Valencia Basket Juan Morales. Una ocasión perfecta para desconectar durante unas horas y poder compartir lo que supone ser un deportista profesional con más de 300 niños. «Es algo ilusionante, poder explicarles tus experiencias y que aprendan para su posible futuro», manifestó el escolta tras el acto.

El pequeño parón, los valencianos no disputan partido este fin de semana en la ACB puesto que les toca la jornada de descanso obligada por la liga impar, debe servir no sólo para recargar pilas teniendo en cuenta que la Copa del Rey está a la vuelta de la esquina sino para frenar la vorágine de muchos partidos y pocos entrenamientos: «Es una semana para descansar un poco y entrenar más, ya que con dos partidos a la semana apenas puedes mejorar cosas, el descanso nos debe ayudar para corregir detalles y hacerlo mejor en próximos partidos». Detalles, por ejemplo, ofensivos ya que en el último partido frente al Cedevita los taronja no tuvieron el punto de mira afinado: «Fue un partido de bastante mérito. Sin meter casi desde fuera, con 2 triples de 23, es difícil ganar sin amenaza exterior y lo conseguimos gracias a una gran defensa».

Sastre ha completado su mejor mes desde que viste de taronja. Algo que no refleja sólo la estadística, puesto que el trabajo defensivo está siendo uno de sus baluartes. «Poco a poco voy adaptándome al equipo, sumando en lo que necesite, puntos, defensa, rebote. soy un jugador que puede aportar de todo y me estoy sintiendo cómodo», apuntó.