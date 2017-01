Otro golpe de efecto

El Valencia Basket afrontará la última jornada del Top 16 de la Eurocup, el miércoles 8 de febrero en Berlín, luchando por conseguir el objetivo más ambicioso a estas alturas de la competición, que no es otro que rubricar el primer puesto de ranking dentro de los ocho clasificados para los cuartos de final. El que lo consiga se asegurará la ventaja de campo en todas las eliminatorias, algo capital teniendo en cuenta que en esta edición se disputarán en un playoff al mejor de tres y no en una serie a ida y vuelta. Con la victoria ante el Cedevita y la derrota del Lokomotiv en Krasnodar frente al Gran Canaria (66-68), el conjunto taronja asciende de manera provisional a la primera plaza con un balance de 5-0 y +53 de average. Si el Bayern quiere recuperarla, afronta hoy su partido frente al Ulm con un 4-0 y +49, deberá no resbalar en Munich. La última jornada, eso sí, seguro que tendrá la llave. En ella el Valencia Basket rendirá visita a un Alba que estará eliminado si hoy pierde en Málaga, mientras que el Bayern viajará a Moscú para disputarle la primera plaza de su grupo al Khimki. Por cierto, el que quede segundo de los dos equipo será el rival de los taronja en los cuartos de final.

La primera parte fue tan caótica como el criterio arbitral de Shemmesh, Silva y Baumanis (los tres colegiados designados por la Euroliga y que demostraron un nivel muy pobre). El Valencia Basket saltó con el nivel de concentración muy alto, para poner un 9-0 inicial que no hizo sino despertar a su rival. En lo que restaba de cuarto, Shurna metió más puntos que todo el conjunto valenciano (6 por 8). El parcial de 6-19 con el que acabó ese primer acto (15-19) se siguió estirando en el inicio del segundo, hasta llegar a la máxima renta del Cedevita que dejó el acelerón en un 8-25 desde el parcial inicial y un 17-25 en el marcador. Ese fue el segundo punto de inflexión de la primera parte, con el décimo punto de Shurna. La tercera unidad, la amplitud de banquillo está siendo clave para Pedro Martínez esta temporada, fue el golpe de efecto.

Pierre Oriola se bastó para subir la adrenalina del partido y, de paso, volver a meter a sus compañeros en pista. Siete minutos le bastaron para aportar 12 puntos y 4 rebotes (3 de ellos en ataque) y, lo que es más importante, aportar esa dureza en un juego interior donde Bilan y Arapovic estaban haciendo mucho daño. Para culminar la remontada, que llegó con un mate de Diot tras un robo del francés, el conjunto de la Fonteta tuvo que lidiar contra la última decisión sin sentido de los colegiados, que regalaron una canasta más adicional a Miro Bilan (21-28). La grada despertó con esa afrenta y el intercambio de canastas final, con el despertar de Boatright, llevó el partido al final de la primera parte muy apretado (35-34) y, evidentemente, por decidir.

La entrada de Vives, le suele salir bien al técnico catalán la táctica de sacar de inicio en la segunda parte al base sin minutos en la primera, oxigenó la dirección. Junto a la defensa de Sastre, que ayer completó un mes pletórico en su juego secando a James, estiró el parcial arrastrado hasta un 25-8 (46-36) y una máxima renta de catorce (52-38). El conjunto de Zagreb reaccionó de la mano de Bilan y Katic (55-51), pero el equipo de la Fonteta no estaba dispuesto a perder.

La furia de Dubljevic fue la puntilla al triunfo taronja. El montenegrino se encendió, no es normal en él, contra el mal arbitraje y sacó su mejor repertorio. Ahí acabó el encuentro. Para el recuerdo quedará la emocionante ovación de la Fonteta, en la presentación y al finalizar el encuentro, a John Shurna. El americano se emocionó. Su eterna sonrisa siempre será 'uno di noi'.