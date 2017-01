La hora de la ambición

valencia. El nuevo formato de la Eurocup va a jugar a favor del Valencia Basket, al menos para mantener la tensión competitiva en las dos últimas jornadas del Top 16 de la Eurocup. Hace unas temporadas, con todo resuelto puesto que pase lo que pase el conjunto taronja será primero del Grupo H, se corría el riesgo de bajar los brazos y especular. Algo siempre irritante cuando hay terceros que aún se están jugando los cuartos. Nunca mejor dicho. El partido de hoy ante el Cedevita en la Fonteta y el del miércoles 8 de febrero en Berlín frente al Alba van a testar la ambición del conjunto valenciano. Ganar para tener la ventaja de campo en la semifinal y la final de la Eurocup. Un objetivo no apto para supersticiosos, puesto que hasta que no se pase la primera ronda eso es 'humo', pero que puede tener una importancia capital teniendo en cuenta que las eliminatorias en esta edición no son a ida y vuelta sino en un playoff al mejor de tres partidos. La ventaja de campo se antoja como vital para optar al título.

El único equipo que se asegurará el factor campo en todos los cruces es el que aparezca como primero en el ranking que realice la Eurocup entre los ocho clasificados. El Valencia Basket afronta la penúltima jornada tercero en el ranking con un 4-0 y +40 de average. El primero es el Lokomotiv Kuban con 4-0 y +54 y el segundo el Bayern de Lucic con 4-0 y +49. El conjunto ruso recibe a un Gran Canaria que le puede hacer un favor al conjunto valenciano y el alemán viaja a Lituania para enfrentarse al Lietkabelis Panevezys.

El Cedevita ya mostró su peligro en el partido de la primera vuelta disputado en Zagreb, donde tuvo el último tiro para llevarlo a la prórroga (86-89). Fue la noche en la que Boatright deslumbró con 51 puntos de valoración. Evidentemente, para esta ocasión el cuerpo técnico taronja ya está avisado de su peligro y ha incidido no sólo en su defensa sino en la del juego alegre del conjunto de Mrsic, que cuenta con la ayuda de un entonado James (16 puntos de media en la segunda fase con un 57,9% en triples) y de la mejor versión de Milo Biran. El regreso de Marko Thomas al equipo no eclipsará el gran foco de atención, que no es otro que la vuelta de Shurna a la Fonteta. Ojo, que el ala-pívot promedió un 44% en triples en unos aros que conoce a la perfección. Será otro peligro a tener muy en cuenta.

El Valencia Basket no conoce la derrota frente a los equipos croatas en su pabellón, puesto que venció en tres ocasiones al Zadar y en una al Split. Será la primera cita frente al Cedevita, que se convierte en el nonagésimo rival que visita el recinto de Hermanos Maristas en Europa.