Shurna: «Mi último partido en la Fonteta no fue un gran recuerdo por motivos obvios»

valencia. John Shurna volverá a pisar mañana el parquet de la Fonteta. No lo hace desde el pasado 7 de junio, el día en el que una aparatosa caída en un intento de mate ante Jonas Maciulis, en el tercer partido de la semifinal de la ACB ante al Real Madrid, le mandó al hospital con una complicada lesión, la fractura en el húmero del brazo derecho. «Estoy muy contento de volver a jugar a baloncesto», reconoció el jugador en declaraciones facilitadas por el club taronja. El ala-pívot tiene ganas de pasar página de esa imagen, puesto que al final ya no pudo vestirse más la camiseta taronja: «Mi último partido en la Fonteta no fue un gran recuerdo por motivos obvios y, claro, estoy deseando volver a jugar ante la afición. El Valencia Basket tiene a una de las mejores aficiones del mundo, sus aficionados son brutales y quiero volver a jugar ante ellos, aunque sepa que no van a animarme durante el partido». El Cedevita no viajará a España de vacaciones puesto que apuran sus opciones de clasificarse para los cuartos de final de la Eurocup. Para ello deberán ganar en la Fonteta y esperar un tropiezo del Unicaja en Málaga frente al Alba de Berlín.