Ensayo para la Copa

valencia. El Valencia Basket recibe al Herbalife Gran Canaria en la Fonteta a tres semanas para su duelo en la Copa del Rey, que se producirá el viernes 17 de febrero en el Buesa Arena de Vitoria. A ningún técnico le gusta este tipo de coincidencias en el calendario. Pese a que ambos equipos hayan tratado de desvincular en las horas previas ambos eventos, lo que no se puede evitar es tratar de ensayo general lo que esta tarde se va a presenciar sobre el parquet del pabellón valenciano. El estado de forma de ambos equipos no será ya muy diferente, si no hay ningún contratiempo físico grave, con lo que enfrentarse con la Copa tan cercana impedirá a Pedro Martínez y Luis Casimiro guardarse alguna carta en la baraja. En lo que sí que tienen razón ambos técnicos es en el razonamiento que dicta que el resultado de hoy no pondrá al ganador la etiqueta de favorito para los cuartos coperos, puesto que si algo quedó demostrado en la cita de A Coruña es que esas etiquetas son papel mojado en la Copa del Rey.

Más allá del morbo del encuentro, lo bien cierto es que es una cita muy importante para el desarrollo de la segunda vuelta de la Liga Endesa. El Gran Canaria es un rival directo del Valencia Basket en la lucha por conseguir una plaza como cabeza de serie en el playoff. El conjunto taronja comienza la jornada como quinto y la próxima le tocará descansar. Lo apretada que está la tabla permite a los hombres de Pedro Martínez optar a recuperar hasta tres plazas de una tacada. Es decir, que si acompañan los resultados (el primero una victoria taronja) podrían encarar el parón obligado por la cifra impar en la ACB recuperando la segunda plaza. Para ello, a una victoria ante el Gran Canaria, deberá sumarse una derrota del Tenerife en Sevilla y un triunfo del Baskonia ante el Barça, con el que habría que mirar el average. Los vascos parten con +141 y los valencianos con +132.

El equipo de Luis Casimiro llega tras una dura derrota en ACB frente al Andorra pero con una victoria balsámica en Euroliga en Murcia. Mirando tan sólo los partidos de la Liga Endesa, los grancanarios han ganado cinco de los últimos seis. Un partidazo liguero... mirando de reojo la Copa del Rey de Vitoria.