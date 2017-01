A cuartos por la puerta grande

Hace justo un año, el Valencia Basket acabó el partido de Limoges con la sensación de haberse quedado fuera de la Eurocup. Una sensación que se convirtió en realidad una semana después en un fatídico viaje a Salónica. Ese fantasma murió anoche en la Fonteta, con una demostración de músculo de los taronja que trituraron sin compasión al Unicaja para certificar, no sólo la clasificación, sino la primera plaza del grupo. En los últimos dos partidos frente al Cedevita y en Berlín, los valencianos buscarán pasar a cuartos con el mejor balance posible. Algo que, por otra parte, puede ser decisivo si se pasan los cuartos con un sistema de competición que ha cambiado las eliminatorias de ida y vuelta por un playoff al mejor de tres partidos.

Ficha técnica 86 Valencia Diot (14), Rafa Martínez (10), San Emeterio (19), Sikma (7), Oriola (5) -cinco titular- Thomas (3), Van Rossom (-), Sato (7), Dubljevic (8), Vives (3), Sastre (8) y Kravtsov (2)

62 Unicaja Fogg (10), Nedovic (6), Waczynski (9), Brooks (2), Musli (6) -cinco titular- Okuouo (-), Díaz (11), Díez (-), Smith (7), Lafayette (5), Suárez (-) y Omic (6) parciales 18-18, 24-16 (42-34), 27-15, 17-13 (86-62) árbitros Gkontas (GRE), Dragojevic (MNE) y Reiter (ALE). Sin eliminados asistencia 8.000 espectadores en la Fuente de San Luis

La primera plaza del Grupo H permite tener, seguro, ventaja de campo en los cuartos de final. En esa ronda, los taronja se enfrentarán al Khimki o al Bayern. La opción más razonable es que sea el conjunto ruso, puesto que para que el equipo alemán sea segundo deberá tropezar en la penúltima jornada frente al eliminado Ulm o, si gana, perder de más de 16 en Moscú en el último partido. A partir de cuartos, la ventaja de campo se determinará por el balance del Top 16. A estas alturas, Valencia Basket es el tercer mejor primero. De ahí la importancia que aún tienen los dos partidos que aún restan de la segunda fase.

El conjunto valenciano desquició al malagueño, puesto que el esperado inicio a tope de los hombres de Joan Plaza (3-11) se quedó en tan sólo un susto. La defensa del Valencia Basket, como ocurrió en el Carpena hace una semana, fundió los plomos de Unicaja en cuanto se ajustaron los tornillos atrás. La entrada de Dubljevic y de Sastre se convirtió en una combinación perfecta. El montenegrino fue sumando canastas ante las defensas alternativas de Omic y Musli. El balear secó primero a Nedovic y después a Smith. Con esos mimbres, el equipo de Pedro Martínez amasó un parcial arrastrado de 23-7 que puso las cosas en su sitio, tras un triple de Sato, al inicio del segundo cuarto (25-18).

La anotación de Alberto Díaz, ocho puntos consecutivos, y un triple de Lafayette (32-34) volvieron a devolver la ventaja al conjunto andaluz. Llegó entonces el segundo acelerón taronja, que volvió a coger con el pie cambiado a Unicaja. Otro parcial rápido de 10-0, cerrado con un triple de Rafa Martínez, subió al marcador la máxima renta al paso por vestuarios (42-34). La cara de Joan Plaza era el espejo del alma, no era para menos puesto que los dos arreones de su rival cristalizó en un 33-7 que dinamitó la primera parte en muy pocos minutos.

El Valencia Basket olió la sangre y como suelen hacer los equipos grandes no quiso dar ninguna opción a su rival. La puesta en escena del tercer cuarto dejó bien claro que el partido de había acabado. Con los puntos de Diot, dinamitó el partido y el grupo. La consigna en el último cuarto era no bajar el pistón, puesto que era la primera oportunidad de poner en práctica la importancia del average general. El Valencia Basket puso una máxima de +31 que se quedó en +24. El presente no cura las heridas del pasado pero anoche se cerró el círculo del Limoges.