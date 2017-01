Pedro Martínez explota contra la presión arbitral

El Real Madrid ganó el partido porque fue mucho mejor que su rival en la segunda parte. Hay que dejar fuera del debate ese primer aspecto, fundamental, para después poder cuestionarse varios detalles del encuentro. Cuando Pedro Martínez asistió a dos detalles finales, una técnica a Sikma con el partido resuelto y una protesta de Pablo Laso con +14 para los suyos, explotó por dentro. Unos segundos después, en el micrófono de Movistar Plus, no se mordió la lengua: «La enorme presión que le han puesto a lo árbitros protestando todo en la primera parte, como pierdo lo protesto todo, eso en la segunda lo acusan los árbitros. Eso no lo podemos controlar».

El entrenador taronja, cuando realizó esas declaraciones, aún no sabía lo que había opinado Pablo Laso al descanso en ese mismo micrófono. Fue mejor que no lo supiera, puesto que cuando fue conocedor le subió el nivel de cabreo, a él y al resto de expedición oficial. Antes de comenzar la segunda parte, el que fuera entrenador del Pamesa realizó una lectura del triunfo parcial del Valencia Basket poniendo el dedo en la llaga de los árbitros: «Han mantenido la ventaja sobretodo yendo mucho al tiro libre. Son muchos puntos de tiro libre que les han mantenido en momentos en los que estábamos mejor». La única realidad la reflejó la estadística, un 8-12 en tiros libres favorable a los valencianos. Es decir, que los cuatro tiros libres de más que lanzaron los hombres de Pedro Martínez fue lo que mantuvo la distancia en el marcador a ojos de Pablo Laso. Cuando el técnico vitoriano volvió a comparecer ante las cámaras ya se había producido la declaración final de Pedro Martínez. En esta ocasión, el entrenador del Real Madrid prefirió bajar el pistón: «No he visto la estadística. Bueno, no voy a hablar no pasa nada». Con eso despachó el tema.

La indignación en el Valencia Basket, tal y como confirmó tras el partido esta redacción, no está basada tanto en una causa/efecto en la derrota sino en el doble rasero. Las protestas continuas de Pablo Laso, no es opinable si se analiza el vídeo de la primera parte, tan sólo se saldaron con una advertencia de técnica. Algo absurdo porque siguió protestando y nunca se la pitaron. A Luke Sikma, a la primera, le cayó. Una doble vara de medir que duele.