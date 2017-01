El sueño de la Final Four llegó a la Caja Mágica

valencia. La batalla más épica de la historia entre el Valencia Basket y el Real Madrid no llegó en la ACB, ni en la Copa del Rey, sino en la Euroliga. Los valencianos, entonces con el nombre de Power Electronics, rozaron la gloria con la punta de los dedos de la mano de Svetislav Pesic, que reflotó un equipo muerto tras la ocurrencia de sentar a Hussein en el banquillo local de la Fonteta. Cuando el serbio se hizo con los mandos en Eslovenia, una fría noche de noviembre, muy poca gente podía pensar que el club iba a llegar hasta la última estación previa a la Final Four de 2011, que se celebró en el Palau Sant Jordi de Barcelona. La histórica remontada del Valencia Basket, culminada con el inolvidable triple de Savanovic ante el Olimpia, permitió acceder al Top 16. La segunda fase también tuvo su símbolo. Fue en Kaunas. Tras vencer al Zalgiris, el vestuario siguió a través de la narración de LAS PROVINCIAS Punto Radio la victoria de Olympiakos en Estambul que les daba una última oportunidad. Una semana después se selló el pase a cuartos ante el Fenerbahce de Spahija.

Aquel Power se enfrentó al Real Madrid en el playoff previo a la Final Four. Al mejor de cinco partidos y con desventaja de campo. El conjunto blanco golpeó primero, pero los taronja consiguieron que la serie viajara a la Fonteta con un 1-1. Fue la noche de Omar Cook, que disputó su mejor partido con la camiseta taronja. El americano anotó 20 puntos, con un 5 de 5 en triples, repartió 6 asistencias y acabó con 25 de valoración en la victoria por 75-81 de los hombres de Pesic. El Real Madrid apagó el infierno de la Fonteta venciendo el tercer partido... pero los valencianos sacaron el orgullo para no doblar la rodilla ante su público y forzar el quinto partido en Madrid. Aquello del 'not in my house' de la NBA.

El 7 de abril de 2011 estaba marcado para convertirse en una jornada histórica para la entidad. La Fonteta se abrió para que los aficionados que no pudieron viajar disfrutaran del partido en pantallas gigantes. Como si fuera una final, más que nada porque lo era. La Caja Mágica, un año y medio antes de hacerse tristemente famosa, se llenó con más de 12.000 personas. Varios cientos con camisetas taronjas. Fueron los que más se escucharon hasta la segunda parte, donde el Power soñó con la Final Four con una renta que llegó a los diez puntos... hasta que llegó el apagón definitivo.

Un combinado letal, la falta de gasolina en el momento clave y un arbitraje nefasto, sepultó las opciones de un equipo que se quedó en 16 puntos anotados en la segunda parte. Una jugada se convirtió en el símbolo de todo aquello; con el Real Madrid en plena remontada Rafa Martínez recibió una falta clara que no fue señalada. El catalán volvió a defender mientras no paraba de gritar a la terna (Drabikovsky, Pukl y Sahin). «No hablo de los árbitros sólo por respeto al Real Madrid y su cuerpo técnico», sentenció Pesic tras la derrota. Por cierto, el Maccabi pasó por encima de los blancos en la Final Four.